لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ارتقاء حوزه بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه مراکز تامین اجتماعی، افزود: مشکلات بسیار زیادی بر سر راه پزشکان وجود دارد اما این مشکلات هرگز خدشه‌ای به ارائه خدمات آنها وارد نکرده و موفق بوده اند و خدشه دار کردن جامعه پزشکی جای تأسف دارد و پزشکان با اینکه نامهربانی‌ها و ناملایمات زیادی می‌بینند ولی باز خدمت صادقانه خود را به مردم دارند.

وی اظهار کرد: متاسفانه در فضای مجازی جامعه پزشکی را تخریب می کنند ولی این خوب نیست و در کمیت کار کردیم اما در مدیریت منایع به خوبی کار نکرده ایم و در حوزه پزشکی ما نیازمند بسترسازی هایی هستیم که یکی از این موارد الگو سازی برای جامعه پزشکی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت: با توجه به وجود افراد توانمند و متخصص در حوزه پزشکی باید از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ارتقاء حوزه بهداشت و درمان استفاده کرد.

بابایی تاکید کرد: پزشکان کارهای ارزشمندی را برای جامعه انجام داده اند و این افراد به عنوان الگو جامعه هستند و بسیاری از رفتارهای آنان الگو و ارزش برای اقشار جامعه است.

وی گفت: ما بدنبال اتحاد جامعه پزشکی هستیم و باید این جامعه متحد و همدل باشند و جامعه پزشکان نبابد در بین خود جبهه گیری داشته و خود را جدا از مردم بدانند وبین مردم نباید جدایی باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان ابراز کرد: چهار سال است که سازمان نظام پزشکی تعرفه ای اعلام نمی کند وتعرفه ها توسط جامعه پزشکی ارائه نمی شود و باید در سیاستگذاری تعرفه ها،عدالت رعایت شود.

بابایی افزود: جامعه پزشکی جامعه خلاق و نخبه ای است که در ۴۰ سال گذشته نخبگان را در مجموعه پزشکی جمع کرده و ما هر زمانی به توفیق می رسیم که کارها به صورت منفعلانه انجام نشود.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ کد اخلاقی نوشته شده و متاسفانه عمق آموزشها ارائه شده کم شده و باید ارتباط بین پزشک و بیمار را به پزشکان آموزش دهیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان بر لزوم آموزش ارتباط بین پزشک با بیمار تاکید کردو افزود: بزرگترین معضل جامعه پزشکی نبود ارتباط بین بیمار و پزشک است.