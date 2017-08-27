۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

رایزنی تلفنی میشل عون و دبیر کل حزب الله لبنان

رئیس جمهور لبنان در گفتگوی تلفنی با سید حسن نصرالله درباره آتش بس امروز القلمون غربی به رایزنی با دبیر کل حزب الله پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با النشرة اعلام کردند که در جریان تماس تلفنی میشل عون رئیس جمهور لبنان با سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص نظامیان لبنانی ربوده شده به دست گروه تروریستی داعش به ویژه بعد از توافق صورت گرفته صبح امروز که به تعیین سرنوشت آنها خواهد انجامید، رایزنی شد.

ارتش لبنان از ساعت ۷ صبح امروز به وقت محلی، در جرود القاع و راس بعلبک در مرز این کشور با سوریه آتش‌بس اعلام کرد. فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای علت آتش بس را هموار کردن زمینه برای مرحله پایانی مذاکرات مربوط به سرنوشت نظامیان لبنانی ربوده شده اعلام کرد.

همزمان حزب الله لبنان نیز برای مشخص شدن سرنوشت نظامیان ربوده شده لبنانی که در چنگ داعش بوده اند در منطقه القلمون الغربی سوریه آتش بس اعلام کرد.

فاطمه صالحی

