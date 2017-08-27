ضرورت ترویج مبانی شیعی در جهان/ایجاد موزه آثار علمای دینی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در دیدار با اعضای دبیرخانه کنگره ملی ملاعبدالله بهابادی با اشاره به اینکه استان یزد عالمان برجسته بسیاری داشته است، اظهار داشت: لازم است در یزد موزه ای وجود داشته باشد تا بتوانیم آثار، تصاویر و تمام مسائل مربوط به عالمان برجسته استان را در این موزه قرار دهیم.

وی، علامه ملاعبدالله بهابادی را یکی از عالمان بزرگ شیعه معرفی کرد و افزود: متاسفانه مکتب شیعه با این همه غنا در دنیا مظلوم است و این همه نوشته‌ و تالیفاتی که از بزرگان شیعه داریم، هنوز در جهان کتب شیعی ترویج داده نشده و نویسندگان مطرح جهان به منابع اهل تسنن استناد می‌کنند.

امام جمعه یزد بر ضرورت توجه به ترویج مبانی شیعی در جهان تاکید کرد و گفت: ملاعبدالله بهابادی را به طور عمده با کتاب حاشیه می‌شناسند و حتی بسیاری از افراد، یزدی بودن ایشان را هم نمی‌دانستند چون کتاب حاشیه مقدمه‌ای ندارد که بیان کند ایشان یزدی است.

ناصری خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که از اکنون ضرورت بسیار بالایی دارد، این است که ما بتوانیم عالمان بزرگ دینی را به نسل جوان معرفی کنیم و آن هم با معرفی آثار و تالیفات و برگزاری کنگره‌های اثرگذار و با کیفیت محقق می‌شود.

امام جمعه یزد به دیدار اعضای دبیرخانه کنگره شیخ فقیه غلامرضا خراسانی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: در این دیدار من دو خاطره از شیخ غلامرضا فقیه خراسانی بیان کردم که حتی مقام معظم رهبری هم از این موارد تعجب کردند و تاکید داشتند که این چنین موارد را باید برای مردم بازگو کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری این کنگره‌ها و چاپ کتبی که در آن صورت می‌گیرد، خوب است اما ضرورت دارد که شرح حال بزرگان در مقالات و کتاب‌های کوچک آن هم با سبک‌های جوان پسند از جمله داستان‌های کوتاه منتشر شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد ادامه داد: بزرگان علمی ما به ویژه بزرگان شیعه خدمات بسیار ارزشمندی به جهان اسلام کردند ولی متاسفانه آن طوری که باید نسبت به معرفی آنها قدم برمی داشتیم فعالیت صورت نگرفته است.

ناصری یزدی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در ار تباط با این کنگره‌ها باید به آن توجه شود این است که نتیجه آن تنها به کتاب‌ها ختم نشود و در خانه‌ها و بین اعضای خانواده هم بتوانیم تاثیرات این کنگره‌ها را مشاهده کنیم.