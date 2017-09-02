موسیقی را با گردشگری پیوند زدم/ تدوین چند آلبوم از کارهای گذشته

پیروز ارجمند آهنگساز و مدیرکل سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: مدتی است جدای از فعالیت های دانشگاهی، در حوزه گردشگری مشغول به فعالیتم و مشغول تدوین استراتژی های متفاوتی در این بخش هستم که امیدوارم بتواند به نتیجه مشخصی برسد. این فعالیت ها عمدتا روی زیرساخت های حوزه گردشگری است که موسیقی نیز بخشی از فضای برنامه ریزی شده محسوب شده و می تواند در توسعه توریسم نقش موثری ایفا کند.

مشاور عالی گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: متاسفانه طی سال های اخیر اتفاقات بدی برای موسیقی ما افتاده به طوری که عمده فعالیت های موسیقایی و البته هنرمندان فعال این عرصه به سمت برگزاری کنسرت ها رفته و موجب شده که صنعت موسیقی دچار لطمه شود. از سوی دیگر نحوه برنامه ریزی ها و فعالیت هایی که در این حوزه انجام می گیرد در شرایطی است که بسیاری از آهنگسازان پیشکسوت در شرایط ناامنی شغلی هستند که این موضوع در روحیه آنها تاثیر خوبی ندارد.

وی بیان کرد: این شرایط خوبی نیست که مقوله آهنگسازی و موسیقی انحصاری شده و فضا دست کسانی است که در آهنگسازی فیلم ها و سریال ها دائم نام آن ها را می شنویم در حالیکه بزرگان موسیقی این سرزمین می توانند آثاری به مراتب بهتر و موثرتر از کارهای فعلی تولید کنند. همین موضوعات بهانه ای شد تا با تجربیاتی که در عرصه موسیقی دارم از زاویه دیگری به صنعت موسیقی نگاه کرده و آن را با صنعت توریسم پیوند بزنم.

این مدرس دانشگاه با اشاره شرایط فعلی فعالیت های موسیقایی در کشور تصریح کرد: گرچه سال های زیادی است در حوزه موسیقی مشغول به فعالیتم اما همواره به شاگردان و دانشجویانم توصیه کردم اول درآمد خود را از جای دیگری تامین کنند و بعد وارد این حرفه شوند.

این آهنگساز تاکید کرد: تلاش کردم درباره مساله موسیقی و گردشگری تحقیقاتی را انجام دهم که خوشبختانه این پژوهش ها در مناطق مهم گردشگری کشورمان از جمله جزیره قشم شکل اجرایی به خود گرفته است و حتی تعدادی از گردشگران به منظور شنیدن موسیقی اقوام به ایران سفر کرده اند.

ارجمند درباره فعالیت های خود در حوزه آهنگسازی هم گفت: انتشار یک مجموعه پنج جلدی از مجموعه آثارم در حوزه آهنگسازی سریال، تئاتر و فیلم سینمایی، انتشار دو آلبوم موسیقی برگرفته از اشعار سهراب سپهری، بازنشر آلبوم «هزار و یک شب» و «سفر به چزابه»، انتشار دو آلبوم موسیقایی با همکاری ۱۵ هنرمند جهانی، تدوین و انتشار چند مجموعه موسیقایی در حوزه «هنر مهاجرتی» و تولید یک مجموعه فرهنگی از زندگی زنده یاد ابراهیم باستانی پاریزی از جمله یک فیلم مستند، یک پرتره صوتی، یک کتاب و خوانش اشعار و طراحی جایزه فرهنگی این مرد بزرگ علم و ادب ایرانی از جمله فعالیت هایی است که طی ماه های آینده درصدد انجام آنها هستم.