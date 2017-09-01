فلسفه حج؛ بیداری امت اسلامی/ دست استکبار در خون مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز عید سعید قربان که صبح امروز در مصلای امام خمینی (ره) تهران اقامه شد، با اشاره به آیات و روایاتی درباره فضیلت عید قربان اظهار داشت: باید از عید قربان این پند را بگیریم که کارها همه دست خداست و بالاتر از دست خدا دستی نیست و در دایره ای قرار بگیریم که خدمت به دین خدا و بندگان خدا و رفع گرفتاریهای مردم باشد.
وی همچنین با اشاره به آثار و منافع آیین حج ابراهیمی گفت: بیانی که رهبر معظم انقلاب درباره حج داشتند و پیامی که دادند، به همین دلیل بود که فلسفه حج، بیداری جهان اسلام است و امت اسلامی باید از روسای کشورهایشان رعایت مصالح مسلمین و رفع مشکلات آنها را بخواهند.
خطیب نماز عید قربان تصریح کرد: دنیای استکبار در خون مسلمین افتاده و بدنبال تفرقه و هدر دادن توان آنهاست؛ صهیونیست ها و عوامل آنها دنیای اسلام را متاسفانه گرفتار کردهاند و این وظیفه امت اسلامی است که رفع این وضعیت را از دولتهایشان بخواهند.
آیت الله امامی کاشانی به فسادهایی که استکبار جهانی در جهان اسلام ایجاد کرده اشاره کرد و افزود: استکبار جهانی برای مسلمین امنیت نگذاشته و وحدت آنها را نشانه گرفته و میان آنها با مشکلاتی هم چون مشکل اقتصادی تفرقه ایجاد کرده است که این وضع کنونی جهان اسلام است.
وی اضافه کرد: در مراسم حج باید از اقدامات صهیونیستها و عواملی که از آنها پشتیبانی میکنند، گفته شود و این وظیفهای برای همه ملتهاست تا حق امنیت جانی و آبرو را از دولتها مطالبه کنند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: فرهیختگان، نخبگان و نویسندگان در سراسر جهان اسلام باید به مطالبات و بر منافع جهان اسلام بپردازند.
آیت الله امامی کاشانی به وضعیت مردم فلسطین، سوریه و یمن و سایر کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: جهان اسلام باید از دولتها بخواهد که به این مسائل و مشکلات پایان دهند. وظیفه تمام ملتها و دولتها تامین امنیت جهان اسلام در تمام امور است. قرآن میفرماید نخبگان و حجاج در مکه جمع شوند و درباره ممالک اسلامی تصمیمگیری کنند اما با کمال تاسف ما در حج شاهد این مسئله نیستیم ولی در دنیای امروز دستگاههای ارتباط جمعی وجود دارند که رسیدگی به این امور را آسان تر کرده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات جهان اسلام نیاز به یک امامت و ولایت داریم، اظهار داشت: به امامتی نیاز داریم که بالای تمام قدرتها باشد و بتواند جهان را متحول کند که این امام، ولی عصر (عج) است و به حمدالله جمهوری اسلامی ایران از ولایت برخوردار است که نیابت امام زمان (عج) را بر عهده دارد.
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