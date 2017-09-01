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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به زبان اردو منتشر شد

کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به زبان اردو منتشر شد

کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی به زبان اردو، ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی و با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب طرح «تاپ» به زبان اردو، ترجمه و بزودی روانه بازار کتاب پاکستان می شود.

این کتاب در قالب ۴۴۰ صفحه توسط سید مجیب الحسن، ترجمه و از سوی انتشارات نورالقرآن پاکستان در تیراژ یک هزار نسخه، منتشر شد.

آیین رونمایی این اثر ارزشمند به زودی با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی راولپندی توسط خانه فرهنگ کشورمان برگزار شود.

کد مطلب 4075523
سارا فرجی

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