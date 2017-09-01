کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به زبان اردو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آداب الصلوه امام خمینی (ره)» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی و با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب طرح «تاپ» به زبان اردو، ترجمه و بزودی روانه بازار کتاب پاکستان می شود.
این کتاب در قالب ۴۴۰ صفحه توسط سید مجیب الحسن، ترجمه و از سوی انتشارات نورالقرآن پاکستان در تیراژ یک هزار نسخه، منتشر شد.
آیین رونمایی این اثر ارزشمند به زودی با حضور شخصیتهای علمی، فرهنگی راولپندی توسط خانه فرهنگ کشورمان برگزار شود.
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