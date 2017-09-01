نفت آبادان از مسابقات جام حذفی انصراف داد

غلامحسین امین فر در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این تصمیم به صلاحدید کادر فنی و مدیریت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گرفته شد.
وی افزود: کنارهگیری از مسابقات جام حذفی فوتبال به جهت حفظ توان تیم برای حضور در لیگ برتر انجام شد.
امین فر همچنین گفت: تیم صنعت نفت روز شنبه هفته آینده در چارچوب یک مسابقه تدارکاتی به مصاف تیم نساجی بروجرد میرود.
وی تصریح کرد: اردوی یکهفتهای تیم در کمپ نساجی بروجرد تا روز سهشنبه هفته آینده تمدید شد.
مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در روز سهشنبه هفته آینده به اراک میرویم و بازی دوستانهای را نیز با تیم آلومینیوم این شهر برگزار میکنیم.
امین فر افزود: پس از بازی در اراک تمرینات تا روز جمعه هفته آینده تعطیل میشود.
وی اظهار کرد: تمرینات تیم صنعت نفت بهطور مجدد از جمعه در آبادان برای رویارویی با تیم سپیدرود دنبال میشود.
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