وزارت ورزش به جای حمایت مضاعف معوقات کشتی را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور برزگر با بیان مطلب فوق افزود: تا جایی که من شنیده ام فدراسیون کشتی چند ماه گذشته بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و متعاقبا اخذ رای اعتماد وزرا، با همه مشکلات و تنگناهای موجود تلاش کرد، برای اینکه طرح مشکلات و مسائل کشتی کشور، محل سوء برداشت های سیاسی نشود و موجب بر هم خوردن فضای اجتماعی ورزش کشور در ایام انتخابات نباشد از طریق مکاتبات و مذاکرات متعدد با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، حق و حقوق خانواده کشتی را، بعنوان ورزش اول کشور پیگیری کند. اما متاسفانه هیچ نتیجه ای دریافت نکرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل اصلی فدراسیون کشتی، عدم پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان از معوقات خانواده کشتی کشور از ابتدای سال تاکنون است. علاوه بر آن حدود یک و نیم میلیارد تومان دیگر از معوقات فدراسیون کشتی نیز، می باید از طریق کمیته ملی المپیک به فدراسیون تخصیص داده شود، که این موضوع هم به دلیل عدم تخصیص منابع دولتی به کمیته المپیک به دست این فدراسیون و سایر فدراسیون ها نرسیده است.

دارنده مدال نقره المپیک تصریح کرد: فدراسیون کشتی علیرغم طلب چهار و نیم میلیارد تومانی خود تلاش کرد با آرام نگه داشتن فضای کار در کشتی کشور، به سختی مقدمات حضور تیم های ملی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان خود را در رقابت های آسیایی و جهانی در دو رشته آزاد و فرنگی و در کنار کشتی های سنتی مردان و زنان دنبال کند.

برزگر افزود: حالا سئوال ما این است که چرا حق کشتی را نگه داشته اند؟ مگر ما پرافتخارتر و مظلوم تر از ورزش ملی کشور داریم؟ چرا می توانند حقوق میلیاردی فلان مربی یک رشته خاص ورزشی را ماهانه بدهند اما وقت کسب افتخارات از تشویق و تجلیل از کشتی به یکباره غافل می شوند و هیچکس وقتی برای تجلیل از قهرمانان بزرگ و قهرمانی های بزرگ کشتی ندارد.

عضو شورای فنی کشتی آزاد خاطر نشان کرد: تا جایی که من شنیده ام فدراسیون کشتی با وزارت ورزش ١٤ میلیارد تومان موافقت نامه امضاء شده دارد و تا پایان 6 ماهه اول سال حداقل نیمی از آن (حدود هفت میلیارد) باید به فدراسیون پرداخت شود. فدراسیون چیزی فراتر از حق کشتی نمیخواهد و نیاز به حمایت مضاعف ندارد.

وی در پایان گفت: از مسئولان وزارت ورزش می پرسم چه اتفاقی افتاده که اینقدر کشتی را در تنگنا گذاشته ایم؟ مردم میخ واهند بدانند، چرا حق کشتی را نگه داشته اند؟ اگر مشکل مالی است پس چرا حقوق میلیاردی کی روش را پرداخت می کنند؟ این سئوالی است که ما جامعه کشتی از آقایان داریم.