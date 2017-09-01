به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «خواجه آصف» وزیر امور خارجه پاکستان هفته جاری و در تاریخ ۸ سپتامبر راهی چین می شود تا با سران این کشور جهت رایزنی درباره موضع جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مورد پاکستان و افغانستان به بحث و تبادل نظر بپردازد.

وی پس از سفر چین و در هفته دوم سپتامبر راهی ایران و روسیه می شود تا طی دیدار با مقامات دو کشور در خصوص این مسئله با آنان به مذاکره بپردازد.

وزیر خارجه پاکستان درباره سفر به ایران گفت که تهران نقش مهمی در مناسبات منطقه ای دارد و از این رو کسب اعتماد و حمایت ایران در موضع جدید ترامپ برای اسلام آباد پر اهمیت است.

گفتنی است که آصف چند روز گذشته نیز طی اظهاراتی در واکنش به استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان اعلام کرد که راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا باید با هماهنگی با سایر کشورهای منطقه به تصویب برسد چرا که همه در این معامله سهیم هستند.

وی افزود: موضع ما در قبال راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا کاملا واضح است؛ اسلام آباد از این به بعد هیچ گونه مذاکره رسمی با واشنگتن نخواهد داشت و اگر صرفا مقامی از آمریکا با ما ارتباط برقرار کند، پاسخگو خواهیم بود.

وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که افغانستان هیچ راه حل نظامی ندارد و باید صرفا از طریق ساز و کارهای سیاسی به حل این بحران و برقراری صلح و ثبات در این منطقه بپردازیم.

افزون بر این دولت اسلام آباد اعلام کرد که از این به بعد هیچ مقام آمریکایی حق سفر به پاکستان بدون برنامه از پیش تعیین شده را ندارد.

مقامات اسلام آباد تصریح کردند که به دلیل اعمال سیاست های سختگیرانه واشنگتن در قبال اسلام آباد و تا زمانی که آمریکا در سیاست خارجی خود نسبت به پاکستان تجدید نظر نکند، هیچ مقام آمریکایی بدون برنامه ازپیش تعیین شده حق سفر به این کشور را ندارد.

این مقامات در ادامه اعلام کردند که روابط دو کشور دیگر مطابق معمول نخواهد بود چرا که شرایط به طور کلی عوض شده و نمی توان انتظار روابط دوستانه سابق را داشت.

پاکستان همچنین در این راستا، سفر «آلیس ولز» نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان به این کشور را نیز لغو کرد.

گفتنی است که ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدید خود درباره افغانستان با اشاره به اسلام آباد اعلام کرد که آمریکا دیگر نمی‌تواند در قبال حضور گروه‌هایی مانند طالبان در پاکستان ساکت بماند.

وی افزود که ما میلیاردها دلار در اختیار پاکستان گذاشته ولی آنها به گروه هایی که عوامل بی‌نظمی و خشونت هستند، فضای امن داده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که پاکستان به سازمان‌هایی پناه داده که هر روز تلاش می‌کنند مردم ما را بکشند. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آن ها به تروریست هایی پناه داده‌اند که ما با آن‌ها می‌جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد. هیچ همکاری نمی‌تواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و تروریست‌هایی که نظامیان و مقامات آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، دوام بیاورد.

به گفته ترامپ زمان آن فرا رسیده که پاکستان تعهد خودش را به تمدن، نظم و صلح نشان دهد.