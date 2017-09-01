  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۰

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کشته شدن راننده تریلر سوخت‌ طی یک حادثه رانندگی در استان کرمانشاه

کشته شدن راننده تریلر سوخت‌ طی یک حادثه رانندگی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از واژگونی یک حادثه رانندگی در استان خبر داد و گفت: طی این حادثه راننده یک تریلر سوخت‌رسان جان خود را از دست داد.

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: طی این حادثه که ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۰ شهریور رخ داده، یک دستگاه تریلر سوخت رسان در محور سرپل‌ذهاب دچار حادثه شده است.

وی عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی را علت این حادثه دانست و گفت: در نتیجه موارد ذکر شده تریلر از جاده خارج شده و راننده آن که تنها سرنشین این تریلر بوده، در دم جان باخته است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه، محل وقوع حادثه را کرند غرب به سمت سرپل ذهاب اعلام کرد.

وی توصیه هایی را نیز به رانندگان داشت و تاکید کرد: با توجه به افزایش سفرها در روزهای تعطیل و اینکه اغلب حادثه ها ناشی از خستگی و خواب آلودگی است، توصیه می شود همه رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیش بینی زمان استراحت در طول مسیر سفر را داشته باشند.

حیدری افزود: همچنین رانندگان نسبت به رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی در طول سفر اطمینان حاصل کنند و از انجام تخلفات حادثه ساز پرهیز کنند.

کد مطلب 4075721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها