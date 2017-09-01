کشته شدن راننده تریلر سوخت‌ طی یک حادثه رانندگی در استان کرمانشاه

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: طی این حادثه که ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۰ شهریور رخ داده، یک دستگاه تریلر سوخت رسان در محور سرپل‌ذهاب دچار حادثه شده است.

وی عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی را علت این حادثه دانست و گفت: در نتیجه موارد ذکر شده تریلر از جاده خارج شده و راننده آن که تنها سرنشین این تریلر بوده، در دم جان باخته است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه، محل وقوع حادثه را کرند غرب به سمت سرپل ذهاب اعلام کرد.

وی توصیه هایی را نیز به رانندگان داشت و تاکید کرد: با توجه به افزایش سفرها در روزهای تعطیل و اینکه اغلب حادثه ها ناشی از خستگی و خواب آلودگی است، توصیه می شود همه رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیش بینی زمان استراحت در طول مسیر سفر را داشته باشند.

حیدری افزود: همچنین رانندگان نسبت به رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی در طول سفر اطمینان حاصل کنند و از انجام تخلفات حادثه ساز پرهیز کنند.