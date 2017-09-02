۳۹۶میلیون دلار کالاهای تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۹۶ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده، اظهار داشت: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری از نظر ارزش ریالی ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: وزن کالاهای صادر شده استان مرکزی به خارج از کشور طی مدت مذکور، ۵۶۲ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نیز ۶۶ درصد افزایش دارد.

میراشرفی بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار تُن در قالب ۲۰۰ کامیون، کالاها و محصولات تولیدی استان مرکزی برای صادرات آماده سازی می شود و تقریبا در هیچ روزی این میزان کاهش نمی یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری به ۶۵ کشور جهان که شامل کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان مرکزی در حوزه صادرات، شامل ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی همچنین با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر در سال جاری خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکرشده ۱۴۹میلیون دلار کالا به وزن ۶۴هزار تن از ۵۰ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده و واردات این استان را عمدتا مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل یک گمرک در اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین یک گمرک در زرندیه در مرز استان تهران است که بیشتر نقش صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درآمدهای ملی، استانی و ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در پنج ماهه نخست سال جاری نیز گفت: گمرکات استان طی این مدت ۲۰۶میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و همچنین ۳۹۷میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

میراشرفی با اشاره به پرونده های مربوط به کالای قاچاق استان در پنج ماه نخست سال جاری نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۸ پرونده قاچاق به ارزش ۴۴میلیارد ریال در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۷۲۰ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به کشورهای دیگر صادر و ۲۹۱ میلیون دلار کالا از خارج کشور به استان وارد شده که نشان دهنده تراز تجاری مثبت استان در سال ۹۵ است و امسال نیز تاکنون تراز تجاری استان مثبت بوده است.