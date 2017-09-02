آمریکا در معاهده موشکی با کره جنوبی تجدیدنظر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی امروز شنبه از جلب نظر مساعد دونالد ترامپ همتای آمریکایی برای تجدید نظر در معاهده مشترکی خبر داد که سقف توسعه موشک های بالستیک کره جنوبی را ثابت نگه می داشت.

هدف از این بازنگری افزایش توانایی سئول در صف آرایی مقابل پیونگ یانگ عنوان می شود.

از سوی دیگر، کاخ سفید از موافقت ترامپ با فروش میلیاردها دلار سخت افزار نظامی به کره جنوبی خبر داد.

گفتنی است پایان جنگ ۲ کره در سال ۱۹۵۰ با آتش بس همراه بود و نه عقد معاهده صلح، از همین رو کره شمالی و جنوبی همچنان در حال مناقشه به سر می برند.

طبق معاهده مشترک نظامی با آمریکا، موشک های بالستیک کره جنوبی نباید بیش از ۸۰۰ کیلومتر برد داشته باشند و ظرفیت بارگیری آنها نیز نباید به بیش از ۵۰۰ کیلوگرم برسد.

حالا کره جنوبی قصد دارد با بازنگری معاهده، ظرفیت بارگیری موشک ها را به بیش از ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد.