قرارداد مشارکت اقتصادی کارخانه‌ تولید عسل منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم انعقاد قرارداد کارخانه تولید و بستهبندی عسل طبیعی کردستان که در استانداری کردستان برگزار شد؛ تفاهمنامهای به امضای بنیاد برکت، استاندار کردستان، رییس جهاد کشاورزی استان و اتحادیه زنبورداران رسید که رییس هیأت مدیره بنیاد برکت در این مراسم، افزایش تولید عسل، توانمندسازی اقتصادی و ماندگاری روستاییان در روستاها را از اهداف انعقاد این قرارداد برشمرد و گفت: با انعقاد این تفاهمنامه شاهد افزایش اشتغال در استان نیز خواهیم بود.
عسکری آزاد یادآور شد: 49 درصد مشارکت در ایجاد این کارخانه توسط بنیاد برکت و 59 درصد نیز توسط زنبورداران انجام میگیرد.
استاندار کردستان نیز تولید عسل را از ظرفیتهای استان کردستان دانست و گفت: سعی داریم با انعقاد این تفاهمنامه تولید عسل در استان را افزایش و زمینه فعالیت هرچه بهتر زنبورداران را فراهم کنیم.
عبدالمحمد زاهدی با اشاره به اینکه عسل دارای فرآوردههای جنبی است، یادآور شد: تولید ژل رویال، مصرف خوراکی و دارویی که عسل دارد، میتواند با ایجاد این کارخانه تأثیرات ارزشمندی داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز اضافه کرد: امیدواریم عسل کردستان به عنوان یک برند کشوری مطرح شود و شاهد رونق تولید کیفی و کمی این فرآوردهی مهم باشیم.
کریم ذوالفقاری بیان کرد: کار مکانیابی کارخانه تولید و بستهبندی عسل طبیعی کردستان بعد از انعقاد این قرارداد در استان پیگیری و انجام خواهد شد.
