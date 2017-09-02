به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگران نمایش «لعنتنامه، رحمتنامه» به کارگردانی محمد حاتمی به دلیل حضور در چند اجرا، نتوانستند هماهنگی لازم را برای حضور در این نمایش انجام دهند و در نتیجه نمایش در ساعت و روز مقرر در جشنواره آیینی و سنتی روی صحنه نخواهد رفت.
از آنجا که اعلام انصراف این گروه نمایشی پس از چاپ و انتشار جدول صورت گرفته این تغییر در جدول نیامده است.
طبق جدول نمایشهای صحنهای قرار بود این نمایش شنبه ۱۱ شهریور در دو سانس ۱۸ و ۲۰ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به اجرا در آید.
هجدهمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی از امروز تا ۱۵ شهریور به دبیری داوود فتحعلی بیگی برگزار میشود.
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