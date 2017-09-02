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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

کارگردان نمایش «لعنت‌نامه، رحمت‌نامه» انصراف داد

کارگردان نمایش «لعنت‌نامه، رحمت‌نامه» انصراف داد

محمد حاتمی کارگردان نمایش «لعنت‌نامه، رحمت‌نامه» از حضور در هجدهمین جشنواره آیینی و سنتی انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگران نمایش «لعنت‌نامه، رحمت‌نامه» به کارگردانی محمد حاتمی به دلیل حضور در چند اجرا، نتوانستند هماهنگی لازم را برای حضور در این نمایش انجام دهند و در نتیجه نمایش در ساعت و روز مقرر در جشنواره آیینی و سنتی روی صحنه نخواهد رفت.

از آنجا که اعلام انصراف این گروه نمایشی پس از چاپ و انتشار جدول صورت گرفته این تغییر در جدول نیامده است.

طبق جدول نمایش‌های صحنه‌ای قرار بود این نمایش شنبه ۱۱ شهریور در دو سانس ۱۸ و ۲۰ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به اجرا در آید.

هجدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از امروز تا ۱۵ شهریور به دبیری داوود فتحعلی بیگی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4076024

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