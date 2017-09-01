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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

توسط پژوهشگر کانادایی

دایره‌المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا در ایران رونمایی شد

دایره‌المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا در ایران رونمایی شد

ژاک ترودو پژوهشگر کانادایی و عضو کمیسیون میراث جهانی یونیما، دایره‌المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی، ژاک ترودو پژوهشگر کانادایی و عضو کمیسیون میراث جهانی یونیما و رییس سابق این مجمع، دایره‌المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی رونمایی کرد که در این دایره المعارف به عروسک مبارک ایرانی هم پرداخته شده و بخش‌هایی از این کتاب به تشریح و توضیح تاریخچه حضور این عروسک در نمایش‌های سنتی ایرانی اختصاص یافته است.

این پژوهشگر که در زمینه تئاتر عروسکی و نمایش‌های آیینی سنتی فعالیت‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا داشته و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ دبیر یونیمای جهانی بود و ریاست کمیسیون میراث یونیما را به مدت چهار سال برعهده داشت، جامع‌ترین دایره‌المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در بخش پایانی سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی به نمایش گذاشت و درباره بخش‌های مختلف آن توضیحاتی ارائه داد.

هجدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی از ۸ تا ۱۵ شهریور به دبیری داوود فتحعلی‌بیگی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4075486

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