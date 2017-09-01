به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره نمایشهای آیینی سنتی، ژاک ترودو پژوهشگر کانادایی و عضو کمیسیون میراث جهانی یونیما و رییس سابق این مجمع، دایرهالمعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی رونمایی کرد که در این دایره المعارف به عروسک مبارک ایرانی هم پرداخته شده و بخشهایی از این کتاب به تشریح و توضیح تاریخچه حضور این عروسک در نمایشهای سنتی ایرانی اختصاص یافته است.
این پژوهشگر که در زمینه تئاتر عروسکی و نمایشهای آیینی سنتی فعالیتهای گستردهای در سراسر دنیا داشته و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ دبیر یونیمای جهانی بود و ریاست کمیسیون میراث یونیما را به مدت چهار سال برعهده داشت، جامعترین دایرهالمعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در بخش پایانی سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی به نمایش گذاشت و درباره بخشهای مختلف آن توضیحاتی ارائه داد.
هجدهمین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی از ۸ تا ۱۵ شهریور به دبیری داوود فتحعلیبیگی برگزار میشود.
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