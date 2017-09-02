ورزشکار گیلانی قهرمان مسابقات «روپایی» کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان ساسانیان ورزشکار گیلانی از شهر آستارا در چهارمین دوره از مسابقات کشوری روپایی که روز گذشته به میزبانی استان فارس در شهر شیراز برگزار شد، مقام نخست این مسابقات را از آن خود کرد.

در این دوره از مسابقات که در سه آیتم روپایی در ۲۰۰ متر رفت و برگشت با کمترین زمان، عبور از ۱۰ مانع در کمترین زمان و بیشترین روپایی در یک دقیقه برگزار شد، کیهان ساسانیان توانست با غلبه بر رقیبانی از زنجان و لرستان جایگاه نخست مسابقات را کسب کند.

همچنین ابوالفضل حیدری از زنجان و مجتبی آزادی فر از لرستان مقام های دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند.