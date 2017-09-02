مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره ادبی نذر شعر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد طراحی رئیس فرهنگسرای خاتم و دبیر اجرایی سومین جشنواره ادبی نذر شعر گفت: آخرین مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره ادبی نذر شعر سوم شهریور تعیین شده بود که با توجه به تقاضای علاقمندان، ۱۲ روز دیگر تمدید شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و تعالی شعر آیینی، تبیین مقام شامخ و سیره اهل بیت (ع) به زبان فاخر شعر و تشویق علاقمندان و فعالان عرصه ادبیات دینی و آیینی است. در این جشنواره شاعران دلباخته آن حضرات اشعاری را که درباره حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) سروده‌اند، به دبیرخانه جشنواره ارسال می کنند تا پس از داوری و انتخاب در قالب مجموعه‌ای منتشر شود. در این جشنواره هم چنین لوح تقدیر و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا می شود.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۸ با اشاره به استقبال خوب علاقمندان از این جشنواره در دوره های قبلی و شرکت بیش از ۲۰۰ نفر از سراسر کشور در دوره دوم، ادامه داد: این جشنواره با محوریت پرداختن به ابعاد مختلف زندگی، شخصیت و سیره حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) در قالب‌های شعر و قطعه ادبی و سه بخش سنتی، شعر نو و شعر کودک برگزار و آثار برگزیده نیز منتشر می شود.

طراحی در باره شرایط ارسال آثار گفت: آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه A۴ با قلم نازنین اندازه ۱۴ تایپ و در قالب فرمت word همراه با مشخصات کامل و ایمیل و شماره تماس صاحب اثر به نشانی الکترونیکی دبیر خانه جشنواره ارسال شود. آثار باید از تازگی و نگاه نو برخوردار باشد و محدودیتی در انتخاب قالب اشعار وجود ندارد. هر شرکت کننده نیز باید ۵ قطعه از اشعار خود را تا ۱۵ شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

دبیر اجرایی سومین جشنواره ادبی نذر شعر با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار برگزار خواهد شد، گفت: داوری سومین جشنواره ادبی نذر شعر را حمید رضا شکار سری، سعید بیابانکی، پرویز بیگی حبیب آبادی بر عهده دارند و داوری آثار در یک مرحله انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: علاقمندان برای شرکت در سومین جشنواره ادبی «نذر شعر» می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور در قالب اشعار به صورت آزاد از طریق پست الکترونیک farhangsarayekhatam@yahoo.com ارسال و برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی فرهنگسرای خاتم(ص) به نشانی khatam.farhangsara.ir رجوع کنند.

دبیرخانه این جشنواره در فرهنگسرای خاتم (ص) واقع در یافت آباد، شهرک ولیعصر (عج)، انتهای خیابان شهید آقایی (حیدری جنوبی)، خیابان شهید پژاند، بوستان لواسانی قرار دارد.