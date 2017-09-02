هافبک تیم ملی فوتبال تا پایان هفته مهلت خواست

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان اصفهان از مسئولان باشگاه خواسته تا علی کریمی را به جمع زرد پوشان اصفهانی بازگرداند.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران که با کرانچار به دیناموزاگرب کرواسی رفت پس از حضور ناموفق در تیم های باشگاهی کرواسی، بار دیگر مد نظر زردپوشان اصفهانی قرار گرفته است تا پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات لیگ برتر به این تیم بپیوندد.

کریمی به مدیران سپاهان اعلام کرده است پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه، پاسخ نهایی خود را برای بازگشت به سپاهان اعلام می کند. وی تا پایان هفته از مسئولان سپاهان خواسته تا به وی فرصت دهند تا در این باره تصمیم نهایی خود را بگیرد.

تیم ملی فوتبال ایران، سه شنبه هفته جاری ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی سوریه می رود.