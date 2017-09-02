پیام تبریک جهانگیری به مناسبت روز ملی ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی به نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای نوئن سو ان فوک

نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام

فرارسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به جناب عالی و مردم آن کشور تبریک می گویم.

امیدوارم با اراده سیاسی مقامات عالی رتبه دو کشور، روابط دوستانه موجود در زمینه های مختلف بیش از پیش مسیر رشد و تحکیم خود را در راستای منافع متقابل ادامه دهد.

سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی مردم ویتنام را آرزومندم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران