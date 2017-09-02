اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ دانشگاه شهید بهشتی در سه مرحله صورت می گیرد.

مرحله اول: ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) است و تمامی دوره ها باید در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۵، ۱۶ و ۱۷ شهریور ۹۶ با مراجعه به سیستم جامع آموزشی گلستان به آدرس http://golestan.sbu.ac.ir تمامی مراحل ثبت نام خود را به صورت غیرحضوری (اینترنتی) به انجام برسانند.

دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سیستم الزامی است. در صورت عدم ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) در مرحله اول و عدم دریافت گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)، ثبت نام حضوری و انتخاب واحد امکانپذیر نخواهد بود.

مرحله دوم: ثبت نام حضوری (منوط به تکمیل کامل و دقیق مراحل قبلی است).

زمان (برای کلیه دوره ها) دوره پذیرش مکان (واحدهای آموزشی) دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶ حروف الف تا ذ سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۶ حروف ر تا ق چهارشنبه۲۲ شهریور ۹۶ حروف ک تا ی روزانه و نوبت دوم تهران. بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، واحد آموزشی مربوطه مجازی دولتی و مجازی ویژه شاغلین تهران. بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز الکترونیکی دانشگاه پردیس خودگردان تهران. شهرک اکباتان، فاز ۳، جنب بیمارستان صارم

* پذیرفته شدگان رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مدیریت در سوانح طبیعی، مهندسی برق (قدرت، کنترل و مدیریت سیستم های انرژی) به پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور واقع در میدان نوبنیاد، اتوبان شهید بابایی نرسیده به حکیمیه مراجعه کنند.

*پذیرفته شدگان رشته ایرانشناسی به خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی شهرک والفجر بنیاد ایرانشناسی مراجعه کنند.

همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز به صورت فیزیکی و الکترونیکی، برای انجام ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) الزامی است.

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری (مقطع کارشناسی ارشد):

۱. گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)، اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری

۲. اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۶ و معدل مقطع کارشناسی در آن قید شده باشد. (ارائه برای دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری فارغ التحصیل بوده اند الزامی است).

۳. اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیلات حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۶ (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی. (خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری دانشجوی سال آخر بوده اند و مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نیستند. این گواهی همراه با اخذ تعهد ارائه اصل مدرک کارشناسی پذیرفته می شود).

۴. اصل فرم گواهی معدل زمان ثبت نام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی (گواهی معدل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵ و یا ۳۰ بهمن ۹۵ خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری، دانشجوی سال آخر بوده اند. )

۵. اصل مدرک کاردانی که معدل مقطع کاردانی در آن قید شده باشد (خاص دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته).

۶. اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.

۷. چهار قطعه عکس ۴ × ۳ .(برحسب نیاز تحویل گرفته می شود).

۸. اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره ۱ سازمان سنجش آموزش کشور)

توضیح: برادران مشمول استفاده از مزایا معافیت تحصیلی لازم است فرم ب تکمیل و تائید شده خود را همراه با، تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک مقطع تحصیلی قبلی، یک قطعه عکس و هزینه صدور معافیت تحصیلی را به مسئول دفتر پلیس + ۱۰ ارائه کنند.

۹. اصل مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر، ارائه آن به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه الزامی است).

۱۰. فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول (خاص سهمیه رتبه اول).

۱۱. گواهی انجام کار طبق مقررات اعلام شده در دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور. (خاص پذیرفته شدگان دوره مجاز ویژه شاغلین).

۱۲. حکم مرخصی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل (خاص کارکنان دولت).

۱۳. فرم های تکمیل شده مورد نیاز جهت ثبت نام، اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری مانند: فرم درخواست تأییدیه و...

مرحله سوم: انتخاب واحد برای تمامی دوره ها چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ انجام می گیرد.

کلاس های درسی نیمسال اول ۹۷ - ۹۶ از روز شنبه ۲۵ شهریور ۹۶ آغاز می شود.

تکمیل و تحویل پرسشنامه، مدارک و فرم های مربوط به کمیته انضباطی طرح پایش سلامت جسم و طرح پایش سلامت روان در زمان مقرر، برای کلیه دانشجویان الزامی است و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه به موقع مدارک برعهده دانشجو است.