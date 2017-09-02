۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی رونق تولید کشور توسط قزوین جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در مراسم افتتاح سه طرح تولیدی و صنعتی که با حضور محمد رضا فیاض معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قزوین برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده دولت در سالهای اخیر گفت: انچه در این واحد مشهود است تلاش مدیران ان برای رونق اقتصادی است.

وی افزود: در ۴ سال دولت یازدهم تمامی شاخصهای اقتصادی استان قزوین با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

حبیبی بیان کرد: استان قزوین در زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری نیز موفق بوده و از ۱۱/۶درصد به ۱۰/۹درصد کاهش یافته است.

وی همچنین در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی استان گفت: استان قزوین در سال گذشته ۴۰۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده است که در این راستا رتبه خوبی را در سطح کشور از آن خود کرده است.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین همچنین اضافه کرد: در ۵ ماهه سالجاری ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی رونق تولید کشور از طریق استان قزوین جذب شده است.

حبیبی گفت: در سالجاری میزان یک میلیارد دلار در بخش صادرات هدفگذاری شده است که در ۴ ماهه اول سال ۲۵۰ میلیون دلار محقق شده است.