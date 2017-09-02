به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز شنبه از تصمیم «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه برای عدم حضور در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد که ماه میلادی آینده (سپتامبر) در نیویورک برگزار می شود.

وی در این باره گفت: رئیس جمهور برنامه ای برای حضور در این نشست ندارد.

همزمان، پسکوف از اظهارنظر درباره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امتناع کرد. ظاهرا ترامپ می خواهد یک روز قبل از برگزاری اجلاس، در میهمانی با حضور قدرت های جهانی، درباره لزوم اصلاح سازمان ملل سخن بگوید.