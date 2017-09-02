۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

فروشگاه عرضه‌ محصولات فرهنگی کانون پرورش فکری راه‌اندازی شد

دو فروشگاه عرضه‌ محصولات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم‌زمان با هفته دولت در شهرهای ساری استان مازندران و صفی‌آباد خراسان شمالی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، این سومین فروشگاه کانون در شهر ساری است که با هدف ارایه محصولات و تولیدات فرهنگی مناسب برای کودکان و نوجوانان در ساختمان مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون این شهر در خیابان مازیار فعالیت خود را آغاز کرد.

هم‌چنین در استان خراسان شمالی فروشگاهی به همین منظور در صفی‌آباد راه‌اندازی شد تا از این پس کودکان و نوجوانان این شهرستان بتوانند به کتاب و سایر محصولات فرهنگی کانون دسترسی آسان‌تری داشته باشند.

مرکز عرضه‌ی محصولات فرهنگی کانون در صفی‌آباد چهارمین فروشگاه کانون در استان خراسان شمالی است که در خیابان شهدای روبه‌روی بخشداری این شهرستان در هفته‌ی دولت آغاز به کار کرد.

