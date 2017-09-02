شهرهای ماهنشان و دندی صاحب درمانگاه تامین اجتماعی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر شنبه در دیدار از خبرگزاری مهر،رسالت خبرنگاران را بسیار سنگین اعلام کرد و افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و اقدامات دولت و مطالبات مردم را منعکس می کنند.

وی اظهار کرد: در استان زنجان بیش از ۵۳۰ هزار نفر معادل ۵۴ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: با توسعه تکنولوژی های درمان در سراسردنیا و به تبع در کشور مان ایران باید توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی را در استان زنجان داشته باشیم.

محمدی بر توسعه کمی و کیفی در مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: مجوز احداث نخستین درمانگاه تامین اجتماعی در شهرهای ماهنشان و دندی با وجود عدم فراهم شدن شرایط مورد نیاز صادر شده و تحقق این امر مهم از مطالبات چندین ساله بود.

وی تصریح کرد: براساس سیاست سازمان تامین اجتماعی باید ۲۰ هزار نفر بیمه شده در منطقه باشد تا درمانگاه احداث شود ولی این شهرستانها بیش از ۱۸ هزار بیمه شده داشتند ولی درمانگاه احداث می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: جامعه کارگری در این شهرستانها بالا است و از هفته آینده مکان و عملیات احداث درمانگاه شروع می شود.