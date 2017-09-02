تمجید برانکو از عملکرد محمد انصاری در بازی مقابل کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ به مناسبت عید قربان، امروز از خبرنگاران حوزه پرسپولیس دعوت کرد تا در ضیافت ناهار به میزبانی وی شرکت کنند.

سرمربی پرسپولیس در حاشیه این مراسم به تمجید از عملکرد محمد انصاری در قلب دفاع تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی پرداخت.

وی در این ارتباط به خبرنگاران گفت: فکر می کنم انصاری توانست در اولین بازی رسمی خود که در ترکیب اصلی قرار گرفت عملکرد بی نظیری داشته باشد. وی خیلی خوب توانست مهاجمان کره را مهار کند و وظایف خود را به عنوان یک دفاع انجام دهد. مهمترین موضوعی که در بازی او به چشم می خورد نداشتن استرس بود.

وی تصریح کرد: انصاری توجهی به حاشیه های مربوط به اولین بازی اش با تیم ملی نداشت و آرامش خوبی در انتقال توپ و دفع آن در خط دفاعی تیم ملی داشت. قطعا این بازیکن بهتر از اینها می تواند عمل کند و نوید یک دفاع خوب برای تیم ملی را می دهد.