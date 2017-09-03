بیش از ۴۰۰ مسلمان روهینگیایی در هفته جاری در میانمار کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل اعلام کرد که ارتش میانمار به بهانه مبارزه با تروریسم با حمله به مسلمانان روهینگیایی ساکن در شمال غرب میانمار، بیش از ۴۰۰ نفر را به قتل رسانده است.



همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل، به دنبال حمله ارتش میانمار به شمال غرب این کشور که محل سکونت مسلمانان روهنیگیایی است، بیش از ۳۸ هزار نفر از این کشور به سمت مرزهای بنگلادش گریخته اند.



از دیگر سو مسلمانان روهنگیایی که مجبور به هجرت شده اند، در مزرهای بنگلادش گرفتار قتل و غارت شده و دولت داکا نیز به آنان اجازه ورود به این کشور را نمی دهد.



لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۲ نیز در اثر حمله ارتش میانمار به مسلمان روهنگیایی ۲۰۰ نفر کشته و یک میلیون و ۴۰ هزار نفر بی خانمان شدند.



اقلیت مسلمان روهینگیا که ساکن استان «راخین» در شمال غرب میانمار هستند؛ ۵ سال گذشته را به همین منوال سپری کرده و مکرر از جانب بودائیان این کشور مورد تهاجم، قتل و تجاوز قرار گرفته اند.



اخیرا بهانه میانمار برای آزار سیستماتیک مسلمانان روهینگیا، خلاصی از دست مبارزان مسلمانی است که برای حفاظت از جان خود مجبور به درگیری مسلحانه با نیروهای دولتی شده اند.

