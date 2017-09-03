به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس درباره پیشنهاد این باشگاه به اشکان دژاگه گفت: دژاگه یک بازیکنی است با گذشته خوب که کاپیتان تیم ملی هم هست ولی فصل نقل و انتقالات تمام شد. الان لیست بازیکنان بالای ۲۳ سال پرسپولیس تکمیل شده است.

وی درباره وضعیت امید عالیشاه گفت: نمی دانم خدمت سربازی امید چه زمانی تمام می شود. هر موقع تمام شد آن زمان صحبت خواهیم کرد.

سرمربی پرسپولیس درباره بازی با گسترش فولاد و اینکه فرصت کمی برای ملی پوشانش دارد، تاکید کرد: متاسفانه بازیکنان ملی پوش دوروز با ما تمرین می کنند. ما پیشنهاد کردیم که ششم ماه قبل بازی کنیم ولی توافق نشد و از نظر ما حمایت نکردند. الان وضعیت ما بغرنج می شود. هیچ تیمی دو روز بعد از بازی تیم ملی، به میدان نمی رود. ظاهرا همه مشکلات به این بر می گردد که در لیگ قهرمانان آسیا بازی می کنیم. این موضوع زمان ها را به هم ریخته است.

برانکو درباره اینکه تیم الاهلی عربستان چند روز به بازیکنانش استراحت داده و با خیال راحت به مصاف پرسپولیس می آید، گفت: من با سرمربی الاهلی در فرودگاه صحبت کردم. آنها پنج روز استراحت و دو روز بعد از ما تمریناتشان را شروع کردند. الاهلی یک بازی دوستانه برگزار می کند و تا بازی با پرسپولیس برنامه خاص دیگری ندارند به جز برنامه تیم ملی عربستان که هفت، هشت بازیکنشان در تیم ملی هستند.

وی در خصوص وضعیت احمد نوراللهی و حضورش در پرسپولیس هم تصریح کرد: احمد بازیکن ماست. او را برای بازی برگشت با الاهلی نداریم چون وضعیتش مشخص نشده است ولی جزو ۱۸ بازیکن پرسپولیس است. او عالی تمرین می کند و منتظریم زودتر کارهایش انجام شود.

سرمربی پرسپولیس درباره برنامه فشرده این تیم و احتمال تغییر در ترکیب تیمش و استفاده از بازیکنان جوان گفت: باید دید چه می شود. ما بازی به بازی پیش می رویم. بازیکنان ما همه جوان هستند و بازیکن مسن نداریم. بازیکن مسن ما کریم باقری و نسل ایشان است! (به شوخی)

برانکو درباره بازی محمد انصاری در تیم ملی و رویارویی با مهاجم سوریه که در تیم الاهلی بازی می کند، یادآور شد: بله، انصاری در کنار ملی پوش بودن، بازیکن بسیار مهمی برای ماست. او دومین سالی است که با کیفیت بالا خودش را نشان می دهد و هنوز هم جای پیشرفت دارد.