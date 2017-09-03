آتش سوزی در ترمینال جنوب/حادثه تلفات جانی نداشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۸.۳۳ دقیقه بعدازظهر امروز وقوع حریق در محدوده ترمینال جنوب به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه مشخص شد حریق در محل انبار تغذیه ترمینال شماره ۱۵ رخ داده و شعله های آتش در فضایی به مساحت ۱۰ متر مربع در حال زبانه کشیدن و سرایت به انبار توشه هستند.

ملکی با اعلام اینکه بلافاصله سالن و رستوران ترمینال برای جلوگیری از دودگرفتگی مسافران و خدمه انبار تغذیه از وجود شهروندان تخلیه شد، افزود: آتش نشانان موفق شدند در کمتر از سی دقیقه حریق را مهار کنند.

وی با اعلام اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است افزود: خوشبختانه در این حادثه به فردی آسیب نرسید.