تعصب وهابیون مانع ترویج مبانی شیعه شده است/ لزوم تبیین واقعه غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در دیدار با فعالان کنگره غدیر یزد با اشاره به اینکه مسئله غدیر با سرنوشت و سعادت انسان‌ها و مسلمانان سر و کار دارد، اظهار داشت: رشد و حیات انسان‌ها و ادامه و دوام اسلام واقعی بستگی به مسئله غدیر دارد.

وی افزود: اگر همه ما آگاه باشیم و این اصل بزرگ را بدانیم که امامت و ولایت چه وظیفه‌ای دارد و چه اثری بر جامعه می‌گذارد و ما چگونه باید از وجود آن استفاده کنیم، به طور قطع اکنون بین مسلمانان این همه اختلاف، کژرفتاری‌ و برخی کشت و کشتارهایی از ابتدا شاهد آن بودیم، وجود نداشت.

امام جمعه یزد ادامه داد: متاسفانه عربستان امروز می‌خواهد خود را بزرگتر از مسلمانان نشان دهد و چون به موفقیت نمی‌رسد سعی دارد هدف خود را به وسیله کشت و کشتار مخالفان محقق کند.

ناصری عنوان کرد: امروز اسلام دوران غربت خود را می‌گذراند و برخی دشمنان اسلام سعی دارند به وسیله ایجاد تفرقه بین مسلمانان، زمینه غارت آنها را فراهم آورند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ای برای ظهور مجدد شیعه در جهان اسلام است، بیان کرد: امروز شیعه در جهان رشد کرده و معتدل‌ترین، سالم‌ترین و انقلابی‌ترین حرکت‌ها در دنیا توسط شیعه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعصب‌های موجود به ویژه در بین وهابیت اجازه نمی دهد که مبانی شیعه در جهان ترویج شود، تصریح کرد: غدیر اساس اعتقادات شیعی است اما ما در ارتباط با تبیین واقعه غدیر خوب عمل نکردیم و نتوانستیم این واقعه بسیار مهم را در جهان ترویج دهیم.

ناصری با اشاره به تلاش دشمنان برای بی تفاوت کردن جوانان نسبت به مسئله امامت و ولایت افزود: ما باید در مقابله با این اقدامات اصل و اساس امامت و ولایت را به جوانان معرفی کنیم البته باید از افراط و تفریط‌ها پرهیز کنیم.

وی، حدیث ثقلین دارای ارزش و جایگاه بسیار والایی دانست و خاطرنشان کرد: این حدیث در کتاب‌های بسیار زیادی از تشیع و اهل سنت نقل شده و اگر بتوانیم همین حدیث را به درستی برای مردم تبیین کنیم، کار ارزشمندی انجام داده‌ایم.