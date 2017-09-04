به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، دولت آمریکا در نظر دارد، تا بیش از یازده هزار عراده تانک جنگی را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کند.

بر اساس جزئیات قرارداد این تانک‌ها، به تازگی بین دولت آمریکا و شرکت «جنرال موتورز» به امضا رسیده است.

بر اساس این قرارداد، شرکت جنرال موتورز باید تا سال ۲۰۲۳ میلادی این تانک‌ها را تحویل دهد.

همچنین برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این قرارداد به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به امضا رسیده است.

لازم به ذکر است که آمریکا پیش از این نیز قراردادی را به ارزش ۷۲۷ میلیون دلار با شرکت «لایدوس» جهت خرید جنگنده برای افغانستان امضا کرده بود.

افزون براین روز گذشته نیز «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی سخنرانی در ولایت «ننگرهار» این کشور از اختصاص بودجه ۶ میلیارد دلاری دولت افغانستان برای تقویت نیروهای هوایی این کشور خبر داد.