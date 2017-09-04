تاکید بر ضرورت توجه مسئولان عراق به مسائل فرهنگی در دوران پساداعش

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در دیدار با نوری مالکی، معاون رئیس جمهور عراق اظهار داشت: عراق می تواند با بهره گیری از تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف فرهنگی و اقتصادی به موفقیت دوچندان و کاهش آسیب ها دست یابد.

هاشمی شاهرودی بر توجه به مسائل فرهنگی پس از پیروزی اخیر و عبور از بحران های امنیتی تاکید کرد و گفت: بعد از عبور موفقیت آمیز عراق از بحران های امنیتی، اکنون ضرورت دارد مسئولان، اهتمام و توجه بیشتری به مسائل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی به ویژه در قبال نسل جوان داشته باشند تا بتوانند نسلی مؤمن به باورهای دینی و انقلابی پرورش دهند و مدیران جوان لایق و توانمند را وارد سطوح مختلف مدیریتی کشور کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به نقش معارف اهل بیت علیهم السلام در پیروزی های اخیر عراق تصریح کرد: مسئولان عراقی که بحمدالله از بحران های امنیتی عبور کرده اند، در این مرحله می توانند با توسعه و ارتقای فعالیت نهادها و موسسات فرهنگی و ورود به عرصه های بین المللی برای پاسخگویی به شبهات دشمنان اسلام و اهل بیت علیهم السلام به تثبیت قدرت نرم و سرمایه های معنوی وحدت بخش کشورشان کمک کنند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این دیدار گفت: دشمنان اسلام که درصدد تحمیل بحران های امنیتی به کشور عراق بودند با مقاومت دولت، مردم، روحانیت، ارتش و حشد الشعبی شکست خوردند. اکنون امریکا و اسرائیل پروژه نفوذ را در عراق دنبال می کنند و طبق گزارش های رسیده می کوشند از طریق موسسات غیردولتی به نفوذ در بین نخبگان بپردازند و آنها را به سوی خود جذب کنند.

نوری مالکی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دولت در حل مشکلات و تسهیل خدمات عمومی به اقشار مختلف مردم به ویژه محرومان شهرهای دور افتاده و آوارگان و آسیب دیدگان از جنگ و تجاوز داعش، از حمایت های جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود، یکی از راهبردهای دولت عراق را توجه به زیرساخت ها و نیازهای مختلف جامعه با تاکید بر حل آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی دانست.

معاون رئیس جمهور عراق آمادگی کشورش را برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی به ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی ایرانی و ایجاد زمینه مشارکت آنان در پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در عراق اعلام کرد.