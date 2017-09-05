افکار عمومی و رسانه بزرگ ترین عامل برای جلوگیری از فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قرار باشد، نامی برای این مقطع تاریخی انتخاب شود، باید نام این روزگار را روزگار «ارتباطات» دانست.

وی افزود: همه ساخته های بشر، خوب و بد دارد و تربیت انسان چگونگی انتفاع از آن را مشخص می کند، لوازم ارتباطات نیز این گونه است، اینترنت و فضای وب لازمه قهری روزگار ماست و واقعیت آن را باید بپذیریم.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) بزرگترین انتفاع فضای آزاد اطلاعات، را مقابله با فساد دانست و افزود: مقابله با فساد در جامعه ما مورد تأکید رهبری معظم انقلاب و تمام مسئولان است و بزرگترین عامل برای نرفتن جامعه به سوی فساد، افکار عمومی و رسانه است. البته این عرصه تلخی هایی هم دارد، اما برای رسیدن به آن نتیجه بزرگ اجتماعی باید تلخی ها را به جان بخریم.

خمینی با بیان این که هر جا فساد باشد جامعه باید به آن حساس باشد و کسی نباید مصون باشد، گفت: باید برای داشتن زیرساخت های ارتباطات در داخل کشور سماحت و سعه صدر داشته باشیم.

وی یکی از درس های بسیار بزرگ امام(ره) ، را اعتماد به فهم مردم خواند و تاکید کرد: ممکن است در کوتاه مدت مردم اشتباه کنند اما به خرد جمعی و بالاتر از آن به لطف خدا اعتماد کنیم، مردم نیز به مجموعه های خدماتی باید اعتماد کنند و احساس کنند به اطلاعات شخصی آنها دست خورده نمی شود و این عرصه پاسدار حرمت ها است.