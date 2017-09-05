به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه‌گران پیش از ظهر امروز در نشست خبری المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان کشور که در یزد برگزار می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۴ درصد جمعیت کشور را ناشنوایان تشکیل می‌دهد که بر این اساس آمار ناشنوایان به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

وی عنوان کرد: از این تعداد، بر اساس آخرین آمارهای فدراسیون پزشکی ورزشی، ۱۰ هزار ورزشکار کشور ناشنوا هستند یا به عبارتی، ۱۰ هزار ناشنوا در سطح کشور به صورت سازمان یافته و حرفه ای فعالیت‌های ورزشی انجام می‌دهند.

تیشه‌گران با اشاره به اینکه در سطح جهانی ۲۱ رشته ورزشی ویژه ناشنوایان وجود دارد که در کشور ما در حال حاضر ۱۸ رشته آن فعال است، افزود: ورزشکاران بسیار خوبی نیز در سطح ملی، آسیایی و بین‌المللی در این رشته‌ها داریم.

دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ادامه داد: در هر رشته ورزشی نیز سرمربیان برجسته کشور مشغول آموزش و تمرین با ورزشکاران ناشنوا هستند و نتایج خوبی نیز از حضور آنها در تیم‌ها و تلاش‌های ورزشکاران با استعداد ناشنوا به دست آمده است.

تیشه‌گران عنوان کرد: در المپیک قبل ورزشکاران ناشنوای کشور با ۱۲۰ کشور رقابت کرده‌اند و در ۱۳ رشته با حریفان خود رقابت کردند و در نهایت نیز رتبه هفتم را کسب کردند و نسبت به دور قبل، یک پله صعود کردند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم ضمن توسعه ورزش قهرمانی رشته‌های ورزشی ناشنوایان، ورزش همگانی را نیز در بین این قشر اشاعه دهیم تا شاهد فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی تعداد بیشتری از ناشنوایان کشور باشیم.

تیشه‌گران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان کشور که امسال به میزبانی یزد برگزار می شود، افزود: امسال هزار و ۲۰۰ ورزشکار از همه استان‌های کشور در این المپیاد حضور دارند.