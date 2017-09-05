تعدادی از بازیگران و مجریان برجسته کشور به کردستان می آیند

به گزارش خبرنگارمهر، بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان های صداوسیما از امروز سه شنبه راس ساعت ۲۰ در سنندج مرکز استان کردستان آغاز بکار می کند.

براساس برنامه اعلام شده قرار است که در دومین روز ازبرگزاری این جشنواره تعدادی از بازیگران ومجریان مطرح کشور هم چون مریلا زارعی، امین زندگانی، قطب الدین صادقی، محمود پاک نیت، رامبدجوان، سعیدآقاخانی، مریم نادعلی، شهرام شکیبا، سیدعلی ضیاء، داریوش ارجمند، پوران درخشنده و مریم بوبانی به استان کردستان سفر کنند.

علاوه براین بازیگران ومجریان تعداد از تهیه کنندگان رسانه ملی، مدیران کل شبکه های استانی سراسرکشور و شبکه های ملی و مدیران سازمان صداوسیما هم در این جشنواره حضور پیدا می کنند.

جمعی از خانواده های معظم شهدای شاخص کشور هم در این چند روز مهمان مردم شهیدپرور و غیور استان کردستان هستند.

کمیسیون های فضای مجازی، خبر، سیما، پژوهش، شعر و موسیقی وکمیسیون صدا در طول روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به اجرای برنامه های ویژه ای هم چون بررسی آثار برگزیده جشنواره، نشست با کارشناسان واساتید و برگزاری کارگاه های آموزشی می پردازند.