حضور بازیکنان سوریه در زمین و نیمکت نشینی سردار آزمون!

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم ملی سوریه ساعت ۱۸ وارد چمن شدند تا جو ورزشگاه آزادی را ارزیابی کنند. آنها هنگام ورود به ورزشگاه سمت هواداران سوری که حدود ۵۰۰ نفر بودند رفتند و به ابراز احساسات آنها پاسخ دادند و عکس و فیلم یادگاری گرفتند.

* مسئولان ورزشگاه آزادی در فاصله یکساعت و نیم مانده به آغاز بازی، چمن ورزشگاه را آبپاشی کردند.

* سردار آزمون و امید نورافکن زودتر از سایر ملی پوشان وارد چمن ورزشگاه شدند و دقایقی روی یکی از نیمکتها نشستند.

* محمدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران نیز در کنار زمین حاضر شد و تمام مسائل را زیر نظر داشت.

*حدود ۳۰ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، دور تا دور چمن ورزشگاه به اهتزار در آمده است که فضای زیبایی به ورزشگاه داده است.

* تعدادی از بازیکنان تیم ملی هم دقایقی وارد زمین شدند و بلافاصله به رختکن برگشتند. سردار آزمون و امید نورافکن دیرتر از سایرین به رختکن رفتند.

* در حالیکه بیش از یک ساعت تا آغاز بازی مانده است حدود ۱۵ هزار هوادار وارد ورزشگاه شده اند.