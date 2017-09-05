به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر بعد از ظهر سهشنبه در مراسم آغاز تولید برنامههای معارفی ویژه محرم و صفر صدا و سیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: برنامهریزی مناسبی به منظور تولید برنامههای باکیفیت برای ایام محرم و صفر در بوشهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به تولید برنامه ۱۰ قسمتی «نوای عاشقی» ویژه آموزش مداحی و مسابقه انتخاب مداحان برتر استان ادامه داد: برنامه تلویزیونی زنده شبانه با نام «شور و شین» به مدت ۱۳ شب از شبکه بوشهر پخش میشود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر اضافه کرد: از دیگر برنامههای شبکه بوشهر ویژه ایام محرم و صفر میتوان به برنامه تلویزیونی «در حریم عشق» و مستندهای عاشورا و اربعین اشاره کرد.
وی از تولید برنامه تلویزیونی نوای عاشقی با مشارکت سپاه بوشهر، کانون مداحان و شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر خبر داد و افزود: این برنامه ویژه مداحان است که در قالب مسابقه تولید و پخش میشود.
ناظر از پخش زنده برنامههای ایام محرم و صفر به ویژه برنامه عاشورا و تاسوعا خبر داد و اضافه کرد: برنامه زنده رادیویی «ماه حسین» و برنامههای «با کاروان عشق»، «شور حسینی» و پوشش خبری برنامههای محرم در دستور کار است.
وی با اشاره به پخش زنده مراسم عزاداریها و مراسم آئینی بوشهریها در دهه نخست محرم، روزهای تاسوعا، عاشورا و اربعین، تصریح کرد: سبک عزاداری بوشهر دارای سابقه طولانی است که در سطح کشور مخاطبان بسیاری دارد.
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