آغاز جشنواره بیستم در سنندج/خانواده شهدای شاخص کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی قبل مراسم افتتاحیه بیستمین جشنواره سراسری تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیمای کشور در سالن آمفی تئاتر شبکه کردستان واقع در شهر سنندج آغاز شد.

در این مراسم که جمع زیادی از هنرمندان برجسته استانی و کشوری حضور دارند، قرار است که معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما نیز سخنرانی داشته باشد.

در این مراسم همچنین جمع زیادی از مدیران و مسئولان استان کردستان از جمله نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

دو کردستانی مجری مراسم افتتاحیه جشنواره بیستم

دو مجری کردستانی با پوشیدن لباس کردی اجرای مراسم افتتاحیه بیستمن جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما را بر عهده دارند.

حسین پناهی و کلوندی دو گوینده و مجری شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان هستند که با مقدمه ای از نام بردن استانهای مختلف کشور مراسم را آغاز کردند.

خیرمقدم مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان

ابوالقاسم امان الهی مدیرکل شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان که لباس کردی پوشیده بود نیز در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و به حاضران در این جشنواره خیرمقدم گفت.

وی به سه زبان فارسی، کردی و ترکی و با خواندن شعری به تمامی مدیران رسانه ملی، مسئولان استانی و همچنین هنرمندان شاخص کشوری خیرمقدم گفت.

وی با نام بردن از اسامی شماری از شهدای شاخص کردستان عنوان کرد: کردستان سرزمین آب و آئینه است و به خود می بالد که امروز میزبان هنرمندان شاخص کشوری است.

سخنرانی نماینده ولی فقیه در مراسم افتتاحیه

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان سخنران بعدی مراسم افتتاحیه بود و در سخنانی با اشاره به ویژگی های استان کردستان، گفت: همه چی کردستان ۲۰ است و خیلی خوشحالیم که میزان بیستمین جشنواره سراسری رسانه ملی شده است.

وی ادامه داد: کردستان به راستی که سرزمین فرهنگ و هنر است و خیلی مفتخریم که این عنوان مهم با کلام نورانی مقام معظم رهبری به عنوان یک مدال به استان کردستان هدیه شده است.

پخش کلیپ شهدای شاخص کردستان

در ادامه برنامه و بعد از سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان کردستان کلیپی از شهدای شاخص استان کردستان پخش شد.

در این کلیپ تصاویری از شهدای شاخص کردستان از جمله شهیدان عثمان فرشته، جلال برنامه، ماموستا برهان عالی، شهیدان قادرخانزاده، شهیده ناهیده فاتحی کرجو و محمود امان الهی پخش شد و فرمانده سابق ارتش نیز به ذکر خاطراتی از شهید امان الهی پرداخت.

خانواده های شهدای شاخص کردستان تجلیل شدند

در ادامه این مراسم از خانواده های شهید قادرخانزاده، شهیده ناهید فاتحی کرجو، شهید محمود امان الهی، شهید جلال بارنامه و شهید جمیل شهسواری تجلیل و تقدیر شد.

ظرفیت های فرهنگی و هنری استان کردستان یک سرمایه بزرگ برای کشور است

استاندار کردستان به عنوان سخنران بعدی در جایگاه قرار گرفت و گفت: کردستان به معنی واقعی کلمه استان فرهنگ و هنر است و ظرفیت های فرهنگی و هنری این استان سرمایه اصلی برای کشور است.

وی ضمن تحلیل از خانواده های مظعم شهدا و ایثارگران، عنوان کرد: کردستان به معنی واقعی کلمه سرزمین مجاهدت های خاموش است و به همین دلیل باید رشادت های مردم این استان به خوبی معرفی شود.