به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز بعداز پیروزی قاطع تیمش برابر گسترش فولاد در نشست خبری گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و از بازیکنانم نیز تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه این بازی برای تیمش مهم بود، افزود: بعداز بازی های تیم ملی زمان می برد تا به شرایط خودمان بازگردیم ولی امروز موفق شدیم از موقعیت ها استفاده کنیم و نتیجه بگیریم.

برانکو سپس با تاکید بر اینکه هم موقعیت ایجاد کردیم و توانستیم از کیفیت و دانش‌مان استفاده کنیم و به برتری برسیم، ابراز داشت: گسترش فولاد تبریز نیز می تواند با بوناچیچ به شرایط بهتری دست پیدا کند.

وی گفت: این بازی برای ما مفید بود، چون به نوعی آن را آمادگی برای بازی با الاهلی می‌ دانیم.

برانکو همچنین با اشاره به اینکه خستگی بازیکنان کار ما را سخت می کند، ابراز داشت: ما در سه جبهه مختلف تلاش می کنیم و باید بازی های زیادی انجام دهیم.

وی سپس ادامه داد: گسترش فولاد چند بازیکن جدید دارد و چند بازیکن دیگر هم در روزهای پایانی نقل‌ و انتقلات به این تیم اضافه شدند.