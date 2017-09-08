به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی پنجشنبه شب در جشن بزرگ مبشران غدیر با عنوان جشن مرتضی علی (ع) با اشاره به ویژگی های مولای متقیان، حضرت علی (ع) اظهار داشت: حضرت علی (ع) در رفتار، گفتار و سیره خود انسانی بی نظیر بود تا جایی که حتی برخی مسیحیان با مطالعه زندگی ایشان، به آن حضرت علاقمند شدند.

وی افزود: سیره زندگانی آن حضرت به اندازه ای زیباست که حتی پیروان سایر ادیان، با مطالعه زندگی حضرت علی (ع) به دین اسلام و مذهب شیعه متمایل شدند و بعد از مدتی بررسی به دین اسلام گرویدند.

استاندار یزد تصریح کرد: همسر آن حضرت، حضرت فاطمه زهرا (س) نیز که پیوند دهنده نبوت و امامت است و فرزندان آن حضرت نیز هر یک مصادیق شاخصی از ظلم ستیزی، حق طلبی و رحمت و شفقت هستند و هر کدام درسهای بزرگی به مردم جهان دادند.

وی تاکید کرد: آنها چراغ راه و مشعل هدایتی برای جهان بشریت هستند و با تأسی به آنها می توانیم در زندگی راه درست را از راه نادرست تمییز دهیم و در مسیر حق و حقیقت قدم بر می داریم.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت روز عید غدیرخم و تبریک این روز به همه مسلمانان بیان کرد: خداوند در این روز نعمت خود را بر مسلمین تمام کرد و به همین دلیل است که این روز را بزرگترین عید مسلمین می خوانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی یزد در ۱۸ تیرماه امسال اظهار داشت: ارزشهای بافت تاریخیا یزد به دلیل زیبایی هنر معماری همچنین سبک زندگی در این بافت و هویت دینی، فرهنگی، مذهبی و اخلاقی آن بوده است.

میرمحمدی با بیان اینکه یزدیها از دیرباز در تدین و حب اهل بیت (ع) شهرت داشته اند، گفت: این خوشنامی امروز با ثبت جهانی بافت تاریخی و حضور بیشتر گردشگران خارجی باید جهانی شود.

استاندار یزد تاکید کرد: مردم یزد باید بتوانند از ظرفیت ایجاد شده در حوزه گردشگری استفاده کنند و فرهنگ اصیل خود که نشأت گرفته از فرهنگ اهل بیت (ع) است را به جهان صادر کنند.