نساجی شخصیت تیمی بالایی دارد/ در دفاع و حمله خوب بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاشازاده جمعه‌شب در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و نساجی مازندران اظهار داشت: بازی خوبی را داشتیم امروز و موقعیت‌های خوبی داشتیم که بتوانیم به پیروزی دست یابیم.

وی با تمجید از هواداران پارس جنوبی جم در این مسابقه، خاطرنشان کرد:‌ امروز هیچ بی احترامی به ما نشد و تماشاگران به خوبی تیم خودشان را تشویق کردند که از آنها تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران ادامه داد: اگر مسیر نزدیکتری بود احتمالا تماشاگران بیشتری در ورزشگاه داشتیم ولی امروز در ورزشگاه فقط تعداد انگشت‌شماری تماشاگر داشتیم.

وی افزود: در این مسابقه هم خوب دفاع کردیم و هم خوب حمله کردیم و زیر توپ نزدیم و موقعیت‌های خوبی هم در این بازی داشتیم و در صورتی که داور با ما مهربان‌تر بود زودتر به گل می‌رسیدیم و بالاخره در این مسابقه به هدف خود رسیدیم.

پاشازاده در مورد اینکه چرا قبل از مسابقه روی نیمکت نبود و با تارتار دست نداد، گفت: در ایران همه قبل از مسابقه به هم گل و شیرینی میدهند و بعد از مسابقه دعوا می‌کنند. قبل از مسابقه به سمت کسی نمی‌رویم ولی بعد از مسابقه به سمت نیمکت حریف می‌رویم در دنیا نیز همین گونه است.