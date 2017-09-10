به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن برجیان، مدیر آستان مقدیس امامزاده جعفر (ع) در مراسم رونمایی از این گلدسته ها اظهار داشت: همزمان با شب عید مبارک غدیر با حضور جمعی از خدام و عاشقان امامزاده جعفر یزد و ائمه اطهار از دو گلدسته جدید این امامزاده واجب التعظیم رونمایی شد.

وی ادامه داد: ساخت این گلدسته ها که به مدت ۳۵ سال به دلیل نبود بودجه و عدم تامین اعتبار به صورت داربست باقی مانده بود خوشبختانه با مساعدت مسئولان اوقاف و همت مسئولان امامزاده جعفر ع طی دو سال گذشته به اتمام رسید.

برجیان گفت: با توجه به اینکه تمام بودجه و هزینه های فعالیت های امامزاده جعفر ع به صورت خیری و با کمک های مردم انجام می شود لذا به دلیل عدم تامین اعتبار و به مدت ۱۷ سال فعالیت عمرانی و ساخت این گلدسته ها به صورت کامل متوقف شده بود اما طی سه سال گذشته پیمانکار مناسبی پیدا شد و این طلسم ۳۵ ساله شکسته شد.

مدیر آستان مقدس امامزاده جعفر ع یزد گفت: هر کدام از این گلدسته ها دارای ۳۵ متر ارتفاع است که تماما در آنها کاشی معرق الوان بکار رفته است.

برجیان ادامه داد: همچنین چهار کتیبه از آیات قرآن که دو عدد کتیبه متبرک به سوره شمس و همچنین دو کتیبه سوره والفجر است که در هر کدام از این ستون ها به صورت مجزا بکار رفته است.

وی افزود: هر کدام از این ستون ها سه طبقه غرفه دارد که جلوی آنها شبکه کاری شده است همچنین کاشی ها به صورت سرب و قلع و با دست تراشیده شده و سپس در این محل نصب شده است.

مدیر آستان مقدس امامزاده جعفر ع یزد گفت:از همه اقشار مختلف مردم دارالعباده برای مشارکت در ساخت طرح توسعه و همچنین پارکینگ و رواق های امامزاده جعفر ع دعوت به عمل می آید تا همچون گذشت یاری رسان خادمان خود در این امامزاده واجب التعظیم باشند.