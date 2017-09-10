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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۱۲

همزمان با عید غدیرخم؛

گلدسته‌های امامزاده جعفر (ع) یزد رونمایی شد

گلدسته‌های امامزاده جعفر (ع) یزد رونمایی شد

یزد ـ همزمان با عید سعید غدیرخم، گلدسته‌های امامزاده جعفر (ع) یزد پس از ۳۵ سال رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن برجیان، مدیر آستان مقدیس امامزاده جعفر (ع) در مراسم رونمایی از این گلدسته ها اظهار داشت: همزمان با شب عید مبارک غدیر با حضور جمعی از خدام و عاشقان امامزاده جعفر یزد و ائمه اطهار از دو گلدسته جدید این امامزاده واجب التعظیم رونمایی شد.

وی ادامه داد: ساخت این گلدسته ها که به مدت ۳۵ سال به دلیل نبود بودجه و عدم تامین اعتبار به صورت داربست باقی مانده بود خوشبختانه با مساعدت مسئولان اوقاف و همت مسئولان امامزاده جعفر ع طی دو سال گذشته به اتمام رسید.

برجیان گفت: با توجه به اینکه تمام بودجه و هزینه های فعالیت های امامزاده جعفر ع به صورت خیری و با کمک های مردم انجام می شود لذا به دلیل عدم تامین اعتبار و به مدت ۱۷ سال فعالیت عمرانی و ساخت این گلدسته ها به صورت کامل متوقف شده بود اما طی سه سال گذشته پیمانکار مناسبی پیدا شد و این طلسم ۳۵ ساله شکسته شد.

مدیر آستان مقدس امامزاده جعفر ع یزد گفت: هر کدام از این گلدسته ها دارای ۳۵ متر ارتفاع است که تماما در آنها کاشی معرق الوان بکار رفته است.

برجیان ادامه داد: همچنین چهار کتیبه از آیات قرآن که دو عدد کتیبه متبرک به سوره شمس و همچنین دو کتیبه سوره والفجر است که در هر کدام از این ستون ها به صورت مجزا بکار رفته است.

وی افزود: هر کدام از این ستون ها سه طبقه غرفه دارد که جلوی آنها شبکه کاری شده است همچنین کاشی ها به صورت سرب و قلع و با دست تراشیده شده و سپس در این محل نصب شده است.

مدیر آستان مقدس امامزاده جعفر ع یزد گفت:از همه اقشار مختلف مردم دارالعباده برای مشارکت در ساخت طرح توسعه و همچنین پارکینگ و رواق های امامزاده جعفر ع دعوت به عمل می آید تا همچون گذشت یاری رسان خادمان خود در این امامزاده واجب التعظیم باشند.

کد مطلب 4082466

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