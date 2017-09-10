مدیر عامل یک شرکت آمریکایی به جرم صادرات به ایران زندانی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مدیرعامل یک شرکت در شهر نیویورک آمریکا را به دلیل ارسال یک نوع پودر فلزی که می تواند در ساخت موشک از آن استفاده شود، به بیش از ۴ و نیم سال حبس محکوم شد؛ این رای از سوی دادگاه فدرال «بروکلین»صادر شده است.

«اردال کویوم کو» مدیر عامل «گلوبال متالورژی» از سوی این دادگاه فدرال به دلیل صادرات نوعی پودر فلز ساخته شده از کوبالت و نیکل به یک کارخانه فولاد در ایران و آن هم بدون اخذ مجوز به این مجازات محکوم شده است.

گفته می شود صادرات فلزاتی از این دست به دلیل مسائل امنیت ملی آمریکا با دقت بسیار زیادی از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده مورد پیگیری قرار می گیرد.

البته وکیل «کویوم کو» می گوید که از این پودر در ساخت مقدماتی توربین های گازی صنعتی استفاده می شود؛ اما مقامات دادگاه فدرال «بروکلین» می گویند از این پودر می توان در صنایع نظامی استفاده کرد.

مقامات قضایی آمریکا می گویند یک رابط در ترکیه این محموله را به یک شرکت فولاد ایرانی که فعالیت آن در ارتباط با برنامه های موشک بالستیک و هسته ای است، تحویل داده است.