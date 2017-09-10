تلنگر لازم است تا آدم ها طرفدار محیط زیست شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، عیسی کلانتری که در مراسم افتتاح بخش تجسمی حضور داشت، افزود: بخش تجسمی جشنواره فیلم سبز می تواند عموم مردم را با مشکلات محیط زیست آشنا و آن ها را حامی محیط زیست کند.

وی ادامه داد: معتقدم تلنگرهایی لازم است تا آدم ها طرفدار محیط زیست شوند و این جشنواره با توجه به گستردگی که در کشور دارد می تواند در این زمینه موثر باشد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عامه مردم هنوز اهمیت مسائل محیط زیستی را به آن صورتی که تهدید می شویم، نمی دانند و این در حالی است که چالش هایی همچون بحران آب، فرسایش خاک، پسماند، در خطر بودن برخی از حیوانات و زندگی مردم با آلاینده ها همگی مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو درصد مردم درگیر محیط زیست هستند، ابراز امیدواری کرد: اقدام هایی همچون جشنواره فیلم سبز در کنار ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان حفاظت محیط زیست با هدف جذب بیشتر مشارکت مردم و ارتقاء دانش و آگاهی آن ها از محیط زیست منجر به افزایش توجه مردم به محیط زیست و اهمیت آن شود.

کلانتری گفت: غالب تخریب کنندگان و آلوده کنندگان محیط زیست کسانی هستند که به صورت ناآگاهانه چنین اقدام هایی دارند. به طور نمونه، یکی از دلایل اصلی انقراض حیوانات، کمبود غذا بر اثر آسیب هایی که انسان به محیط زیست می زند.