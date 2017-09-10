۳۵ هزار کلاس اولی بازمانده از تحصیل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در همایش ملی سواد آموزی در دنیای دیجیتال، اظهارداشت: متاسفانه دانش‌آموزانی که سواد را با فضای مجازی یاد گرفته اند اطلاعات وسیع دارند اما کم عمق است.

وی افزود: رمان در فضای دیجیتال خیلی مزه ندارد. هرچند به دلیل کمبود زمان به فضای دیجیتال نیاز داریم. زمان برای من کوتاه شده است و ناچارم از تکنولوژی استفاده کنم.

ربیعی یاد آور شد: باید بازگردیم به سواد با کتاب و کاغذ کاهی و آنجا قصه ها را با این کاغذها حس کنیم و این را از کودکان نگیریم.

وی تصریح کرد: امروز نوه من سه سالش است اما با تبلت بازی می کند و کارکرد آن را می داند. این موضوع موجب تنهایی آدم ها شده است. همه تنها شده ایم این زندگی بی مزه از فضای دیجیتال است.

ربیعی افزود: وقتی راجع به طلاق مطالعه کردیم علت اصلی فقر و بیکاری نیست و این موضوع علت چهارم بود. علت اول نداشت سواد زندگی‌ و مهارت ارتباط بود.

وزیر رفاه تاکید کرد: امروز نوعی ناامنی روانی رواج دارد و مردم سواد لذت بردن از زندگی و مهارت زندگی راحت را ندارند.

وی بیان کرد: سالانه به ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا بخش های مهارتی را بدست آوریم.

وزیر رفاه تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش ۳۰۰ مرکز توانمند سازی در حاشیه و روستاها ایجاد کرده است.

ربیعی بیان کرد: امکانات چون کم است فضای دیجیتال و محلی را تقویت کنیم تا کمبودها رفع شود. احساسی که از فضای مجازی به سواد منجر کنیم بیشتر کنیم.

وزیر رفاه گفت: علت بازماندگی از تحصیل ‌فقر فرهنگی در فرستادن دختران به مدارس، مهاجرت، فقر و ازدواج می توان نام برد.

وی بیان کرد: ۳۵ هزار کلاس اولی داریم که به مدرسه نرفته اند و تا کلاس ششم نیز ۱۴۶ هزار نفر هستند که از سواد باز مانده اند.