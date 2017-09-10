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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

در مراسمی با حضور امام جمعه یزد؛

کتاب «آیات ولایت» در یزد رونمایی شد

کتاب «آیات ولایت» در یزد رونمایی شد

یزد ـ کتاب «آیات ولایت» در مراسمی به مناسبت عید غدیرخم با حضور امام جمعه یزد و فعالان مبشر غدیر یزد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آیات ولایت که امروز در بیت امام جمعه یزد رونمایی شد، مشتمل بر ۹۰ آیه از قرآن کریم از منابع شیعه و اهل سنت با موضوع ولایت امیرالمومنین، حضرت علی (ع) است.

این کتاب توسط قرآن پژوه برجسته استان یزد، محمدرضا شایق و تحقیق و همکاری فاطمه جوشی زاده و مهدی شایق تدوین و تالیف شده است.

این کتاب در ۱۳۰ صفحه و در تیراژ ۲ هزار نسخه در تابستان امسال به چاپ رسیده و قیمت روی جلد این کتاب ۸۵۰۰ تومان است.

در چاپ و نشر این کتاب، مرکز فرهنگی مبشران نیز همکاری داشته است و امروز با حضور فعالان ستاد مبشران غدیر از این کتاب رونمایی شد.

در این مراسم چهار نفر از خادمان حرم حضرت علی (ع) نیز حضور داشتند و طی آیین ویژه ای در مراسم رونمایی از کتاب حضور یافتند.

کد مطلب 4083217

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