توفان ایرما ۳۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر می زند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که هزینه اقتصادی توفان ایرما بر روی دوش اقتصاد آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار باشد. این خسارت شامل تخریب منازل، از بین رفتن برخی مشاغل و نابودی محصولات کشاورزی کلیدی از قبیل مرکبات در ایالت فلوریدا است.

کارشناسان اقتصادی می گویند در حدود ۲ تریلیون دلار از املاک در مسیر این توفان سهمگین قرار دارند؛ ضمن اینکه ایرما می تواند بر روی افزایش قیمت مواد غذایی در ایالات متحده تاثیر بگذارد.

بر همین اساس، فلوریدا بعنوان دومین تولید کننده بزرگ مرکبات آمریکا و نیز دومین تولید کننده بزرگ آب پرتقال در جهان محسوب می شود. البته برخی از کارشناسان معتقد هستند که توفان ایرما یک رویدا مهم برای فلوریدا و صنعت بیمه تلقی می شود.

از سویی دیگر توفان ایرما منجر به بر هم خوردن بازارهای مالی و کاهش سهام شرکت های بیمه ای و افزایش قیمت آب پرتغال در هفته اخیر شده است؛ ضمن اینکه پیش بینی می شود شرکت های بیمه ای باید بین یکصد تا ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت کنند.

بر پایه این گزارش، در فلوریدا محصولات کشاورزی دیگری از قبیل گوجه فرنگی، گریفروت، هندونه و نیشکر کاشت می شود. برآورد می شود ایرما ۲۰ دصد از مرکبات این ایالت را نابود کند.