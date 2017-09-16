عربستان برادر طالبان است/ نظامیان خارجی خارج نشوند جنگ ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد محمدی: ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح که به‌عنوان گروه مخالف دولت افغانستان در این کشور در حال جنگ است؛ در یک گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان و همچنین مواضع این گروه در افغانستان بحث و گفتگو کرده است.

مجاهد در این گفتگو به خیلی از سؤال‌ هایی که از زمان ایجاد این گروه تاکنون مطرح بوده و همواره طالبان را نزد تحلیلگران سیاسی و حامیان دولت افغانستان به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده پاسخ ارائه نمود.

مجاهد دلیل اصلی برافروخته بودن جنگ در افغانستان را از دید خود به خبرنگار مهر بیان داشت.

سخنگوی طالبان در گفتگوی خود برای ختم جنگ در افغانستان راهکار ارائه نمود؛ هرچند در محافل سیاسی این بحث همواره مطرح بوده است، که طالبان یکی از ابزارهای دست ‌نشانده کشورهای قدرتمند ازجمله آمریکا، برای برافروخته بودن همیشگی جنگ‌ها در افغانستان هست، تا از این طریق حضور این گروه توجیهی باشد برای بقای طولانی ‌مدت آمریکا و کشورهای غربی در افغانستان.

مجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل انجام حملات انتحاری استدلال نمود و در مورد کشته شدن غیر نظامیان در این حملات توجیهات خود را ارائه داشت.

سخنگوی طالبان همچنین در ارتباط به موضوعات دیگری همچون؛ کشته شدن نظامیان افغان توسط جنگجویان طالب در حالی که این گروه ادعای جنگ با آمریکایی ها را دارند، روابط نزدیک طالبان با عربستان سعودی در شرایطی که حکومت آل سعود یکی از متحدان سرسخت امریکا هست و دیگر مواضع این گروه جنگجو و مخالف دولت در افغانستان دلایل خود را ارائه نمود.

ذبیح الله مجاهد در بخشی از این گفتگو در ارتباط به موضع طالبان با استراتژی ترامپ در افغانستان و پاکستان نیز صحبت کرد.

این عضو برجسته طالبان در ارتباط به بحث هایی که حاکی از اتحاد طالبان و روسیه در مقابل آمریکایی ها هست نیز گفته هایی داشت.

مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با ذبیح الله مجاهد را می توانید در ادامه دنبال کنید.

*سالیان دراز است که مردم افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی هستند، و به همین دلیل کشور شما با ناامنی روبرو بوده، آیا فکر نمی کنید که زمان آن رسیده که به این جنگ‌ها خاتمه داده شود تا جلوی خونریزی های بیشتر گرفته شود؟

مردم افغانستان مجبور هستند که جنگ کنند، جنگ انتخاب مردم ما نیست و توسط خارجی ها بر ما تحمیل شده، بدبختی، مشکلات و زیان های جنگ از همه بیشتر ما مردم افغانستان را سوزانده است، ما جنگ را بر اساس مجبوریت به پیش می بریم اما این جنگ به انتخاب ما و یا به خاطر منفعت شخصی ما نیست بلکه یک مسئولیت و یک تکلیف دینی است.

به هر کشور دنیا اگر بیگانه ای یورش ببرد و حمله کند طبیعتاً با مقابله مواجه می شود که این را تاریخ جهان ثابت کرده و ملل جهان می فهمند و درک می کنند که اگر هر کشور دنیا نیروهای نظامی خود را به کشور دیگر بفرستند کشوری که با حمله مواجه شده حتماً مردمش برمی‌خیزند و برای کسب آزادی خود جنگ می کنند.

ما در تاریخ خود داریم که علیه انگلیس ها هم سه جنگ را به پیش بردیم، همراه روس ها هم ۱۴ سال جنگ کردیم ما در تاریخ خود داریم که علیه انگلیس ها هم سه جنگ را به پیش بردیم، همراه روس ها هم ۱۴ سال جنگ کردیم، جنگ زیان های خود را دارد اما تکلیف دینی، مردمی و انسانی ما است که در خاک خود برای کسب استقلال و آزادی جنگ کنیم.

واضح است که جنگ زیان بار است اما ما کوشش می کنیم تا زودتر بتوانیم دشمن را از خاک خود برانیم و از وطن و استقلال کشور خود محافظت کنیم.

در افغانستان سالهای بسیاری جنگ بوده و مردم افغانستان از این روند خسته شده اند، شما فکر نمی کنید که زمان جنگ ها خیلی طولانی مدت شده و مردم را خسته کرده و آنها را نسبت به زندگی نا امید ساخته؟

ما نمی توانیم اشغال را بپذیریم و بگوییم که مشکلی نیست اگر ما برده باشیم، نوکر بیگانه باشیم، یا مشکلی نیست که در سلطه امریکا زندگی کنیم و جنگ نکنیم.

آن‌هایی که می گویند از جنگ در افغانستان خسته هستیم خود در رکاب آمریکایی ها هستند و به خاطر منفعت های شخصی و پول این صحبت را می کنند و به همین دلیل جنگ برای آنان خسته آن‌هایی که می گویند از جنگ در افغانستان خسته هستیم خود در رکاب آمریکایی ها هستند و به خاطر منفعت های شخصی و پول این صحبت را می کنند کننده است و اینان هستند که تلفات زیان بار می بینند.

کسانی که جهاد می کنند و از آزادی وطن خود دفاع می کنند بسیار با صبر و حوصله بلند و با متانت و حس وطن دوستی جهاد می کنند و تا حال از جنگ خسته نشده اند.

*اصل استراتژی جنگی شما چگونه است، شما چرا حملات انتحاری را در شهرها و مناطق مسکونی طرح ریزی می کنید؟

انتحاری یک عملیات تاکتیکی پیچیده و حساب شده است که ما در جنگ های خود از این شیوه استفاده می کنیم.

طالبان چند هدف را در استراتژی جنگی خود به پیش می‌برند که البته بیشتر مناطق نظامی هستند:

اول اینکه هدف مهم ما خارجی ها هستند، و تا وقتی دست ما به مراکز و اهداف خارجی ها می رسد ما دیگر کاری نمی کنیم و اول خارجی ها را هدف قرار می دهیم.

دوم اینکه اهدافی که مشخص می کنیم بیشتر مکان های نظامی و قرارگاه های دشمن است که علیه آنان عملیات صورت می گیرد. یعنی اهداف ما مکان های نظامی است.

سوم اینکه در بعضی از شهرها اهداف کلیدی و بسیار مهم استخباراتی، یا یک هدف بسیار مهم خارجی موقعیت دارد، اما در اجرای عملیات همواره کوشش کرده ایم تا به گونه ای اجرا شود تا تلفات مردمی به حداقل برسد، سنجیده می شود تا که انتحار کننده خود را به هدف مشخص شده برساند و بعد عملیات انجام دهد و یک مرکز نظامی را از بین ببرد تا به مردم آسیب نرسد.

بنا بر ادعای شما و برای تنها یک نمونه آیا در دو حمله اخیری که شما در نزدیکی اقامت گاه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان و کابل بانک شهر کابل داشته اید، اهداف خارجی یا مکان های نظامی هدف قرار گرفته اند؟!

من مشخص ساختم که در مرحله اول خارجی ها برای ما مهم هستند، به عنوان نمونه حمله ای که چند شب گذشته در بگرام صورت گرفت. این اهداف برای ما بسیار مهم بود.

در ردیف دوم استخبارات اداره کابل برای ما مهم است، به این دلیل که اداره کابل، ارگانهای بسیار مهم اداره کابل و سربازان اداره کابل هدف ما در مراکز خود هستند، چرا که اداره کابل و استخبارات کابل در جرم و جنایت خارجی ها شریک هستند و حملاتی که شما نام بردید هر دو به استخبارات کابل و مواضع نظامی بوده اند.

*حمله اخیر شما به یکی از شعبه های کابل بانک رخ داد، آیا کابل بانک یک ارگان نظامی است؟

کابل بانک در یک منطقه امن نظامی ساخته شده تا نظامیان اداره کابل بتوانند از آن حقوق خود را دریافت کنند، به همین منظور است که اداره کابل حقوق افراد خود را از بانک های دولتی پرداخت نمی کند و برای آن یک بانک خصوصی ایجاد کرده است.

*رسانه ها گزارش هایی را مبنی به کشته شدن غیر نظامیان توسط حملات شما به نشر رسانده اند، آیا می پذیرید که در حملات انتحاری شما غیر نظامیان نیز کشته می شوند؟

در عراق، سوریه و کشورهای دیگر درگیر جنگ، اگر تلفات غیر نظامیان را بسنجیم و ویرانی های صورت گرفته را مطالعه کنیم این موضوع روشن می شود که تلفات غیر نظامیان در جنگ ما میزان حداقلی را دارد ما همیشه در فرمان ها و رهنمودهای مختلف خود تذکر داده‌ایم که در مکان هایی که خارجی ها بود و باش دارند و یا گشت و گذار می‌کنند و همچنین مراکز نظامی ایجاب می کند تا مردم خود را از این مناطق دور نگاه دارند تا تلفات نبینند.

اما باید یک موضوع را متذکر شوم که جنگ، جنگ است و گاه عوارض جانبی دارد و باوجود این که ما تمام جزئیات را می سنجیم و تمام توان خود را برای جلوگیری از تلفات مردمی به کار می گیریم، امکان دارد بر اساس برخی اشکالات فنی عملیات نظامی در نقطه دقیقی که مشخص شده نه بلکه نزدیک به هدف صورت گیرد و به همین سبب امکان دارد که برخی مشکلات را به مردم به وجود بیاورد.

در کل با اطمینان می گوییم که هدف ما هرگز کشتن مردم عام یا صدمه زدن به آن‌ها نیست، اما اگر چنین موضوعاتی به دلیل یک اشتباه صورت می گیرد، این امر می‌تواند طبیعی باشد!

اگر ما جنگ های سایر نقاط دنیا را بررسی کنیم و آن را با جنگ ما در افغانستان مقایسه کنیم به خصوص جنگی که ما در این ۱۶ سال تجربه کردیم متوجه تلفات بسیار کم غیر نظامی ها در جنگ افغانستان می‌شویم.

در عراق، سوریه و کشورهای دیگر درگیر جنگ، اگر تلفات غیر نظامیان را بسنجیم و ویرانی های صورت گرفته را مطالعه کنیم این موضوع روشن می شود که تلفات غیر نظامیان در جنگ ما میزان حداقلی را دارد.

طالبان همواره مطرح ساخته اند که برای کسب استقلال و آزادی با اشغالگران جهاد می کنند، اما بیشتر تلفات جنگ افغان ها هستند، در عملیات شما بیشترهموطنان شما یعنی افغان ها کشته می شوند و خیلی به ندرت دیده شده که خارجی ها در حملات طالبان از بین برده شوند، استدلال شما در این رابطه چیست؟

کشته شدن نظامیان اداره کابل مربوط به ما نمی شود چون همین افغان نماها هستند که از امریکا حمایت می کنند، ما نگفته ایم شما بروید از امریکا حمایت کنید تا ما شما را به قتل برسانیم، بارها در زمان انگلیس ها هم مجاهدین افغان هایی را از بین بردند که از انگلیس حمایت کرده بودند و افغان هایی را که با شوروی حمایت می کردند را هم ما از بین بردیم به این نیروها گفته ایم که جنگ بین ما و امریکا هست، امریکا اشغال گراست و ما مدافع ملت.

تعدادی از مزدوران اداره کابل که افغان نما هستند و خود را افغان می گویند اما در رکاب کفار و در مقابل ما ایستاده اند و به آمریکایی ها خوش‌خدمتی می کنند ما ملامت نیستیم که آن‌ها به قتل می رسند، باید هم این عناصر فاسد کشته شوند، مملکت اگر چنین افرادی را داشته باشد که با یورشگران حمایت کند او خائن ملی محسوب می شود و باید از بین برده شود.

در زمان انگلیس ها هم مجاهدین افغان هایی را از بین بردند که از انگلیس حمایت کرده بودند و افغان هایی را که با شوروی حمایت می کردند را هم ما از بین بردیم و امروز کسانی که در رکاب آمریکایی ها ایستاده اند را هم ما خواهیم کشت.

ما بارها دعوت کرده ایم و هنوز هم اسرار داریم که اداره کابل و حامیانش از حمایت آمریکایی ها دست‌بردارند و با برادران مجاهد خود نجنگند و در استقلال کشور خود سهیم شوند و در مقابل ارزش های دینی و انسانی در مقابل ملت خود ایستاد نشوند و اما اگر قبول نمی کنند و برای دفاع از آمریکایی ها در مقابل ما ایستاده اند طبیعی است که ما برای از بین بردن موانع سر راه خود آن ها را از بین ببریم.

*پس از اینکه امریکا برعلیه طالبان دست به اقدام نظامی زد و حکومت طالبان را با سقوط مواجه کرد، طالبان به کوهستان ها و دشت ها پناه بردند، آیا فکر نمی کنید که آمریکا به عنوان یک کشور که دارای امکانات استخباراتی پیشرفته است بتواند موقعیت شما را تشخیص و به شما ضربات سنگینی وارد کند؟ از سوی دیگر همین مسئله باعث شده که خیلی ها فکرکنند از طالبان استفاده ابزاری می شود، استدلال شما در این رابطه چیست؟

در ابتدا طالبان هیچ گونه تجربه و آگاهی برای مبارزه علیه آمریکا نداشتند و به منظور جلوگیری از تلفات بیشتر و تخریب شهرها و تخریب بیت‌المال زودتر مناطق تحت کنترل خود را خالی کردند و مجاهدین به سمت کوه و دشت پناه بردند تا امنیت خود را تأمین کنند و هم خود را از لحاظ اسلحه و مهمات تکمیل کنند.

بعد از آن در طول این ۱۶ سالی که ما علیه آمریکایی ها جنگ کردیم یک تجربه بسیار خوب به دست آمده است.

در یک آکادمی نظامی وقتی کسی خوب تربیت می شود شاید چهار الی پنج سال تعلیم ببیند، آن هم فقط به صورت نظری اما ما ۱۶ سال هست که با امریکا درگیر جنگیم.

این تهدیدهای آمریکایی و کم و زیاد کردن نیروهای شان بر ما تأثیری ندارد، این که یک بار میگویند ما ۸ هزار نظامی زیاد می کنیم، بعد ارقام مداوم بالاتر می رود نشان ترس امریکا هست.

*عربستان سعودی کشوری است که از همان ابتدای شکل گیری صالبان در افغانستان حمایت خود را از این گروه اعلام کرد، اما سؤال اصلی اینجاست که این کشور یکی از هم‌پیمانان بسیار متعهد و حافظ منافع امریکا در منطقه است، از سویی دیگر طالبان مدعی هستند که با امریکا درگیر جنگ هستند و اداره کابل و نظامیان دولت افغانستان را به دلیل متعهد بودن با امریکا دشمن خود می پندارند، شما چگونه این موارد را استدلال می کنید؟ آیا دوستی شما با عربستان سعودی استراتژیک است؟

ما نمی خواهیم که با هیچ کشور اسلامی در تضاد قرار بگیریم و با آن‌ها مخالفت کنیم، آن هم با کشوری مثل عربستان سعودی تا اندازه ای که به ما مربوط می شود و ما میتوانیم اظهار نظر کنیم؛ میتوان گفت که طالبان در مقابل کشورهای اسلامی برنامه مشخص خود را دارند.

ما نمی خواهیم که با هیچ کشور اسلامی در تضاد قرار بگیریم و با آن‌ها مخالفت کنیم، آن هم با کشوری مثل عربستان سعودی یا کشورهای مسلمان دیگر منطقه یا فرا منطقه ای، به این دلیل که به این عقیده هستیم که مسلمان‌ها برادر ما هستند و می خواهیم دنیای اسلامی به سمت اتحاد سوق داده شود نه به سمت جنگ و آوارگی.

بعضی موارد مسائل داخلی کشورها است و آنچه که به ما برمی خورد ما هرگز با هیچ کشور اسلامی نمی خواهیم در تضاد قرار داشته باشیم بلکه می خواهیم یک نوع همزیستی را در بین مسلمان ها به میان بیاوریم تا که دست غرب و آمریکایی ها و اشغالگران که در کشورهای اسلامی دسیسه طرح ریزی می کنند را از کشورهای اسلامی کوتاه کنیم.

مسائل داخلی کشورهای اسلامی مسئله ای است که شاید کشورهای اسلامی به آن متوجه شوند، اما امارت اسلامی به عنوان یک نهضت اسلامی می خواهد با تمام کشورهای اسلامی روابط دوستانه داشته باشد و کم و کاستی در برنامه های استراتژیک آن‌ها مسائل داخلی خود آن‌ها است که می تواند ملحوظات خود را داشته باشد اما در کل با وجود ان ما فکر می کنیم که اتحاد کشورهای مسلمان نیاز به خودگذری و صمیمیت بیشتر دارد.

*اما عربستان سعودی با امریکا برای مبارزه با تروریسم همکاری هایی داشته اند و از سویی آمریکایی ها و غرب شما را به عنوان یک قدرت تروریستی می شناسد، با این وجود هنوز هم سیاست خارجی شما با عربستان سعودی تغییر نخواهد کرد؟

اول باید این را روشن بسازیم که ما یک قدرت تروریستی نیستیم! و تروریست به کسی گفته می شود که ترس و وحشت ایجاد کند، خیلی از کشورها هستند که تروریست دولتی را به پیش می اسرائیل یک تروریست دولتی است که امریکا از آن حمایت می کند و کشورهای دیگر که هم‌پیمان ناتو هستند در واقعیت از تروریسم حمایت می کنند برند، مثلاً اسرائیل یک تروریست دولتی است که امریکا از آن حمایت می کند و کشورهای دیگر که هم‌پیمان ناتو هستند در واقعیت از تروریسم حمایت می کنند.

و اینکه بعضی کشورها وعده هایی می دهند شاید مشکلات و استراتژی داخلی خود را دارند با غرب یا دیگر کشورهای جهان، اما در عمل ما از این ناحیه خطری را احساس نمی کنیم و خواهان این هستیم که در بین امت مسلمان اخوت و برادری ترویج داده شود و به همین دلیل از مسائل اختلاف برانگیز دوری می کنیم و نمیخواهیم خدای ناخواسته با کشورهای اسلامی در مقابله قرار بگیریم.

آمریکا مدعی ارتباط نزدیک روسیه با طالبان است. به فرض صحت این موضوع آیا امکان متحد شدن این دو علیه آمریکا در افغانستان وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال که ما از کی همکاری می خواهیم یا نه باید گفت؛ هر راهکاری که ما را در راستای آزادی کشور یاری کند می‌پذیریم و از آن استفاده خواهیم کرد.

به صراحت می گوییم که برای استقلال کشور خود از همه گزینه های مثبت استفاده خواهیم نمود.

*در مورد حادثه میرزاولنگ برخی آن را اقدام طالبان می دانند و برخی هم کار داعش. آیا شما دست داشتن طالبان در این حادثه را تأیید می کنید؟

واقعیت یک چیز است و اخبار رسانه های دشمن چیز دیگر.

حکومت به نام خیزش مردمی مردم محل را علیه طالبان مسلح کرد، که از این مردم ۲۸ تن کشته شدند.

بعدازاین موضوع تعدادی از مردم به مکان دیگر کوچ می‌کردند که در بین آن‌ها اطفال و کودکان نیز حضور داشتد و متأسفانه تعدادی از این مردم در بین جنگ گرفتار می شوند و درگیری ها حدود ۸ تن جان خود را از دست میدهند.

به‌کلی حضور داعش در میرزاولنگ را رد می کنیم، در تمام میرزاولنگ یک داعشی هم حضور نداشته و همه مجاهدین ما حضور دارند.

*در ارتباط با کشف گورهای دسته‌جمعی نظر شما چیست؟ آیا این نشان جنایات طالبان نیست؟

اجسادی که از زیرخاک بیرون کشیده شده بودند مربوط به افراد خیزش مردمی بودند که توسط حکومت مسلح شده و علیه طالبان بر خواسته و در جریان جنگ کشته شدند؛ سپس در بین جنگ توسط موسفیدان به صورت موقت دفن و بعد از جنگ از خاک بیرون کشیده شدند. خوب این طبیعی است که کسی که در مقابل ما ایستاد می‌شود طبعاً کشته می شود.

*ترامپ چند روز گذشته استراتژی آمریکا برای افغانستان را اعلام کرد و ضمن آن پاکستان را حامی تروریسم خواند و موضع سختی نسبت به پاکستان گرفت، این موضوع واکنش های مختلفی را چه از طرف اسلام‌آباد و چه از طرف کشورهای منطقه به دنبال داشت، در این شرایط پاکستان و کشورهای منطقه چه موضعی در این باره اتخاذ خواهند کرد؟

موجودیت آمریکا در منطقه بالای تمام همسایه های ما تأثیر منفی دارد. آمریکا با استراتژی متضاد خود که به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نبوده نشان داد که از جنگ ۱۶ ساله عبرت نگرفته و هنوز هم می خواهد که منطقه را در آتش جنگ بسوزاند موجودیت آمریکا در منطقه بالای تمام همسایه های ما تأثیر منفی دارد. آمریکا با استراتژی متضاد خود که به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نبوده نشان داد که از جنگ ۱۶ ساله عبرت نگرفته و هنوز هم می خواهد که منطقه را در آتش جنگ بسوزاند. ما هیچگونه اتکایی با پاکستان نداریم و فشارها و اتهاماتی که به پاکستان وارد شده درروند مبارزه طالبان تأثیر نخواهد گذاشت؛ چراکه مبارزه طالبان با حمایت مردمی استوار است و ما نیاز به کمک های بیرونی نداریم.

اظهارات ترامپ علیه پاکستان به دلیل خوشنود کردن هند صورت گرفته، آمریکا با این اظهارات قصد بی ثباتی در منطقه را دارد؛ باوجود تنش هایی که بین پاکستان و هندوستان وجود دارد ترامپ پاکستان را مورد تهدید قرارداد تا خود را با دولت هند نزدیک تر کند؛ چراکه پاکستان یک نیروی اتمی در منطقه است و آمریکا می خواهد با بروز اختلافات علیه پاکستان این نیرو را از پای در بیاورد.

البته این تهدیدهای آمریکا جایی را نمی گیرد، آمریکا از همان ابتدا هم با تهدیدات بلندپروازانه بوش جنگ را شروع کرد و اوباما هم ۸ سال تهدیدات خود را ادامه داد و نیروهای بسیاری را فرستاد و هزینه های سنگینی را متقبل شد.

تهدید در گفتار و عمل متفاوت است، در عمل آمریکا شکست خورده، اقتصادش از بین رفته، ناامید شده و اعتماد جهانی خود را هم از دست داده.

تهدید آمریکا هیچ ارزشی برای ما ندارد و آمریکا با وجود این تهدیداتی که کرده شاهد خواهید بود که پوزشان را به خاک می‌مالیم.

*واکنش ها به استراتژی ترامپ در داخل افغانستان متفاوت بود، هرچند «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» رهبران دولت وحدت ملی این کشور از این راهبرد استقبال کردند اما مقاماتی همچون «حامد کرزای» رئیس جمهوری پیشین این کشور به شدت با این راهبرد مخالفت کرد.دلیل این واکنش های متفاوت چیست؟

زیان وجود آمریکایی ها در منطقه را همه درک می‌کنند، هم اشرف غنی و هم عبدالله و همچنین کرزای.

این اشخاص میدانند که بمباران صورت می گیرد و مردم افغانستان کشته می شوند، آن‌ها می دانند که افغانستان اشغال شده است، میدانند که کنترل زمین و اسمان در دست آمریکایی ها است و زیان وجود آمریکایی ها در منطقه را همه درک می‌کنند، هم اشرف غنی و هم عبدالله و همچنین کرزای هر چیزی که آمریکایی ها خواسته باشند تطبیق می شود، اداره کابل چون وابسته به آمریکایی ها هست نمی تواند حقیقت اشغال را قبول کند.

البته این موضوع را که بودن نیروهای خارجی کاملاً به زیان مردم افغانستان است را حتی یک کودک خردسال هم درک می کند. شما در هیچ کشوری نمی بینید که نیروهای خارجی را بدون پاسپورت اجازه دخول دهند.

حامد کرزای در ابتدا حامی نظامیان آمریکا بود، اما زمانی که تداوم و شدت جنگ و مخالفت مردم از حضور نیروهای بیگانه را دید و دانست که این یک حرکت مردمی است و مردم خود جوش در مقابل آمریکایی ها بر خواسته اند دست به مخالفت با آمریکا زد، کرزای حالا تلاش می کند که خود را به جامعه نزدیک تر بسازد تا پیشینه خود را پاک کند.

*آیا طالبان برای ختم جنگ و برقراری صلح راهکاری دارند، آیا شما برای صلح تلاشی کرده اید یا می کنید؟ تا چه زمانی قصد دارید به جنگ ادامه دهید؟

این سؤال که تا چه زمانی جنگ های ادامه دارد را باید از آمریکایی ها بپرسید، چرا که این امریکا هست که به کشور ما یورش برده، و مردمان هر کشوری هم که جای ما می‌بودند همین کاری را می ما فقط می خواهیم که اشغالگران و نیروهای نظامی خارجی کشور ما را ترک کنند چرا که افغانستان خاک ما و متعلق به ما هست و تصمیم گیری در رابطه به آن در اختیار ملت افغانستان میشود کردند که ما می کنیم، یعنی در مقابل اشغال گر ایستاد می شدند و مبارزه می کردند.

اما برای برقراری صلح ما حاضر هستیم هر زمانی که کشور ما از زیر سلطه خارجی ها بیرون شود مذاکره و صلح کنیم.

ما فقط می خواهیم که اشغالگران و نیروهای نظامی خارجی کشور ما را ترک کنند چرا که افغانستان خاک ما و متعلق به ما هست و تصمیم گیری در رابطه به آن در اختیار ملت افغانستان میشود.

این حق ما هست که این هزاران تن از خارجی هایی که در کشور ما جولان می دهند و مردم بی‌گناه ما را به خاک و خون میکشند از کشور خود بیرون کنند.

*انتقادهای بسیاری وجود دارد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی، در صورتی که این نظامیان تا پایان سال ۲۰۱۴ بسیاری از نیروهای خود را خارج کرده اند اما هیچ واکنشی از سوی طالبان که بتواند باعث صلح شود بروز داده نشد، تحلیل شما در این رابطه چیست؟

تا زمانی که آمریکا در کشور ما حضورداشته باشد تعداد حضور اشغال گران برای ما تفاوتی ندارد بله این واقعیت هست، تا زمانی که آمریکا در کشور ما حضورداشته باشد تعداد حضور اشغال گران برای ما تفاوتی ندارد.

هنوز هواپیماهای آمریکایی حریم کشور را نقض می کنند، همین چند شب گذشته در فراه هواپیماهای آمریکایی خانه های ما را بمباران کردند، اگر یک هواپیمای آمریکایی باشد و ظلم کند ما مجبور هستیم مقابله کنیم.

این دلیل معقول نیست که با کاهش نیروهای آمریکایی ما جنگ را هم کاهش دهیم، تا کشور ما به معنای واقعی آزاد نشده، ما بر اساس تکلیف دینی، اسلامی و انسانی مجبور هستیم جنگ را ادامه دهیم و از آزادی خود دفاع کنیم.