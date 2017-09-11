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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

علیرغم حذف ارز مسافرتی؛

دلار ارزان شد/کاهش ۸ هزار تومانی سکه طرح جدید

دلار ارزان شد/کاهش ۸ هزار تومانی سکه طرح جدید

علیرغم اعلام بانک مرکزی برای حذف ارز مبادلاتی از سفرهای خارجی، دلار امروز با کاهش مواجه بود و به ۳۸۹۸ تومان رسید. همچنین نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۸ هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع دلار علیرغم حذف ارز مبادلاتی از سفرهای خارجی، ارزان شد و به ۳۸۹۸ تومان رسید، همچنین هر یورو با کاهش ۱۴ تومانی به ۴۷۶۲ تومان، پوند به ۵۱۴۱ تومان، درهم امارات به ۱۰۷۱ تومان و لیر ترکیه به ۱۱۷۵ تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هشت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، نیم سکه ۶۶۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۱ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۶۸۳ تومان است.

کد مطلب 4084018

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