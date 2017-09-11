مداحی ها پشتوانه علمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین‌زاده ظهر دوشنبه در نشست شئون مذهبی در استان با بیان اینکه رشد و توسعه مداحی متقارن و متوازن نیست، افزود: فرد صدای خوشی دارد و بخاطر ارادت به اهل بیت، شروع به مداحی و خواندن می‌کند و به محتوای شعر و مطلب زیاد توجه نمی‌کند.

رئیس کانون مداحان استان مازندران، با تأکید بر انجام کار زیربنایی در این زمینه گفت: در حوزه، روحانی با پشتوانه علمی بالای منبر حرف می‌زند اما مداح پشتوانه علمی ندارد و این کار تنها بر عهده سازمان تبلیغات نبوده و لازمه آن کمک همه دستگاه‌هایی هستند که در این راستا حرکت می‌کنند.

حسین‌زاده با بیان اینکه یکی از این دستگاه‌ها ارشاد است، خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم از ارشاد در این زمینه کمک بگیریم تا از شعرا استفاده کنیم و شعرای مذهبی متعهد نداریم و مداح نیز به دنبال شعری با ضرب‌آهنگ برای خواندن است.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی این امر نیازمند همکاری گروه‌ها و افراد متخصص در این زمینه هستیم، افزود: یکی از عرصه‌های مناسب صداوسیما است که زمان کافی برای اینکه بتوانیم در بیان واقعه عاشورا همزمان به مباحث مهمی مانند نماز، آزادگی، حجاب بپردازیم، نمی‌دهد.

رئیس کانون مداحان استان مازندران، با بیان اینکه بیشتر برای پر کردن برنامه از مداح استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: ما روضه‌خوان نیستیم و بنا نداریم که فقط مردم را به گریه بیاوریم ما باید هدف امام حسین (ع) را دنبال کنیم و این هدف مقدور نیست مگر اینکه ما شعر و آهنگ خوب داشته باشیم.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه باید به جوانان اعتماد کرد و کارها را به آنها سپرد، افزود: اگر به جوان اعتماد نکنیم، طبیعی است که به جای مسجد در جای دیگری خیمه برپا می‌کند تا خودش کار را انجام دهد، امری که اکنون علاوه بر شهرها در روستاها نیز شاهد آن هستیم.

رئیس کانون مداحان استان مازندران، با بیان اینکه با کمک گروه‌های مختلف اشعار تازه را به مداحان می‌دهیم، این کار را کافی ندانست و افزود: باید یک سال کار شود تا برای ده روز مداح کار داشته باشیم.