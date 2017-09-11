دوهزار هکتار از اراضی دیم در شهرستان دنا به اراضی آبی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله آذر فر بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا طی سال جاری در این شهرستان پنج پروژه بزرگ تامین آب پمپاژ شده تکمیل و راه اندازی شد.

وی بیان داشت: با انجام این پروژه بیش از یکهزار شغل به صورت مستقیم در این شهرستان ایجاد شد.

آذر فر تصریح کرد: در راستای اجرای این پروژه ها ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در این دوهزار هکتار انواع درختان هسته دار کاشت می شود، گفت: روستاهای "بن زرد"، "میمند"، "دشتک میمند"، "توت نده" و "احمد غریب" جزء روستاهای تحت پوشش این پروژه هستند.

آذر فر اظهار داشت: خشکسالی، کاهش منابع آبی شهرستان و ضرورت مدیریت مصرف آب از مهمترین دلایل اجرای طرح آبیاری قطره‌ای در شهرستان است.

وی افزود: استفاده باغداران و کشاورزان از سیستمهای آبیاری مکانیزه ضروری است و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نیز اکنون از اجرای طرحهای آبیاری مکانیزه استقبال می کنند.